https://ru.sputnik.md/20220223/agent-gonsalves-braga-revansh-sherif-49248757.html

Агент Гонсалвес: "Браге" будет тяжело взять реванш у "Шерифа"

Агент Гонсалвес: "Браге" будет тяжело взять реванш у "Шерифа"

"Шериф", который прибыл в Португалию на ответный матч плей-офф Лиги Европы против "Браги", вызывает глубокое уважение в футбольной среде

2022-02-23T18:11+0200

2022-02-23T18:11+0200

2022-02-23T18:49+0200

спорт

футбол

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 23 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Шериф", который прибыл в Португалию на ответный матч плей-офф Лиги Европы против "Браги", вызывает глубокое уважение в футбольной среде. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявил вице-президент одного из крупнейших европейских агентств Витор Гонсалвес."Кампания "Шерифа" в Лиге чемпионов оказала огромное влияние, в том числе и на Португалию, где футбол воспринимается с большой страстью. Не каждая команда может обыграть "Реал Мадрид". "Шериф" давно перестал быть неизвестным клубом и вот вам еще одно доказательство: после жеребьевки в Португалии все специалисты сошлись во мнении, что "Брага" и "Шериф" покажут сбалансированную ничью", – сказал Гонсалвес.Португалец заявил, что последние годы его агентство с интересом следило за действиями молдавского клуба. По мнению эксперта, курс на интернационализацию, работа на структурном и стратегическом уровне, а также выбор игроков и тренеров – все это привело к феномену "Шерифа". Однако Гонсалвес подчеркнул разницу в рыночной стоимости тираспольчан и их соперников."У "Браги" есть футболисты, способные решить исход игры. Особенно опасен капитан Рикарду Орта. Он из числа лучших бомбардиров Примейра Лиги, один из сильнейших игроков Португалии. Не говоря об Андре Орте, Франсиско Моуре и Леонардо Буте. И напомню, что в этой игре также есть шанс, что Давид Карму сыграет в линии защиты. А ему всего год назад поступило предложение от "Ливерпуля". Он молодой центральный защитник с невероятным потенциалом и профилем", – подметил футбольный агент.При этом в составе "Шерифа" эксперт выделяет опытных Густаво Дуланто и Себастьена Тилля. Однако не в индивидуальных качествах Гонсалвес видит успех чемпиона Молдовы."Думаю, сила "Шерифа" заключается в команде как группе, очень организованной, интенсивной, тактически строгой, с потрясающим атакующим инстинктом. Верно и то, что такие нападающие, как Траоре или Янсане, способны играть в любой из лучших европейских лиг. А в обороне Бруно, Эванжелу и вратарь Атанасиадис также являются важной опорой, придающей команде невероятную прочность. Конечно, "Браге" будет тяжело взять реванш у "Шерифа", – подчеркнул португалец.Витор отметил, что на кону путевка в 1/8 финала Лиги Европы, а значит и большой финансовый эффект для победителя пары."Средний возраст игроков "Шерифа" — 24 года, а это значит, что футбольных лет в их карьере еще 9–10. У "Шерифа" небольшой бюджет по сравнению с другими командами в Европе, а на футбольном рынке такого рода явления привлекают скаутов со всего мира. Поскольку турниры УЕФА являются самыми важными и актуальными в Европе, чем дальше проходят команды, тем больше это влияет на ценность игроков. Увеличивается рыночная стоимость, количество заинтересованных лиц, а также вероятность участия в передаче", – подытожил Гонсалвес.Неделю назад в Тирасполе "Шериф" обыграл "Брагу" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в четверг, 24 февраля, в португальской Браге. Начало матча в 22.00."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).

https://ru.sputnik.md/20220218/liga-evropy-sherif-dobilsya-pobeda-braga-49048870.html

https://ru.sputnik.md/20220218/portugalskaya-lambada-syurprizy-sherifa-i-podarki-deda-serezhi-49060026.html

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футбол, фк "шериф"