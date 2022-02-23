https://ru.sputnik.md/20220223/baza-otdykha-ukraina-elektrichestvo-voda-moldova-49243129.html
База отдыха на Украине воровала электричество и воду в Молдове
База отдыха на Украине воровала электричество и воду в Молдове
Пограничники обнаружили незаконные кабели и водопроводный шланг, уходящие на украинскую территорию.
2022-02-23T17:02+0200
2022-02-23T17:02+0200
2022-02-23T17:02+0200
украина
в молдове
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обнаружили на берегу Днестра шланг для подключения к питьевой воде и электрические кабели, незаконно подсоединенные к молдавским сетям и уходящие на территорию Украины.Нарушение было выявлено в зоне ответственности сектора Пограничной полиции "Тудора-1".Специальный шланг был проведен через Днестр по руслу реки. В него были упакованы четыре высоковольтных кабеля питания и труба в оплетке для передачи воды.В Погранполиции сообщили, что в результате совместного с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины расследования было установлено, что шланг был проложен для незаконной подачи электроэнергии и питьевой воды на базу отдыха на Украине, расположенную непосредственно на берегу Днестра.Собранные материалы направлены в Таможенную службу Республики Молдова, которая и продолжит расследование, сообщает Пограничная полиция.
https://ru.sputnik.md/20220106/moldova-romania-postroyat-vodoprovod-cherez-prut-47824170.html
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украина, в молдове, пограничная полиция
База отдыха на Украине воровала электричество и воду в Молдове
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Молдавские пограничники обнаружили незаконно проведенные кабели и водопроводный шланг, уходящие на украинскую территорию.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обнаружили на берегу Днестра шланг для подключения к питьевой воде и электрические кабели, незаконно подсоединенные к молдавским сетям и уходящие на территорию Украины.
Нарушение было выявлено в зоне ответственности сектора Пограничной полиции "Тудора-1".
Специальный шланг был проведен через Днестр по руслу реки. В него были упакованы четыре высоковольтных кабеля питания и труба в оплетке для передачи воды.
В Погранполиции сообщили, что в результате совместного с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины расследования было установлено, что шланг был проложен для незаконной подачи электроэнергии и питьевой воды на базу отдыха на Украине, расположенную непосредственно на берегу Днестра.
Собранные материалы направлены в Таможенную службу Республики Молдова, которая и продолжит расследование, сообщает Пограничная полиция.