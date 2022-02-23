https://ru.sputnik.md/20220223/baza-otdykha-ukraina-elektrichestvo-voda-moldova-49243129.html

База отдыха на Украине воровала электричество и воду в Молдове

База отдыха на Украине воровала электричество и воду в Молдове

Пограничники обнаружили незаконные кабели и водопроводный шланг, уходящие на украинскую территорию.

2022-02-23T17:02+0200

2022-02-23T17:02+0200

2022-02-23T17:02+0200

украина

в молдове

пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обнаружили на берегу Днестра шланг для подключения к питьевой воде и электрические кабели, незаконно подсоединенные к молдавским сетям и уходящие на территорию Украины.Нарушение было выявлено в зоне ответственности сектора Пограничной полиции "Тудора-1".Специальный шланг был проведен через Днестр по руслу реки. В него были упакованы четыре высоковольтных кабеля питания и труба в оплетке для передачи воды.В Погранполиции сообщили, что в результате совместного с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины расследования было установлено, что шланг был проложен для незаконной подачи электроэнергии и питьевой воды на базу отдыха на Украине, расположенную непосредственно на берегу Днестра.Собранные материалы направлены в Таможенную службу Республики Молдова, которая и продолжит расследование, сообщает Пограничная полиция.

https://ru.sputnik.md/20220106/moldova-romania-postroyat-vodoprovod-cherez-prut-47824170.html

украина

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

украина, в молдове, пограничная полиция