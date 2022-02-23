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Поздравления с орбиты: что пожелали защитникам отечества российские космонавты
Поздравления с орбиты: что пожелали защитникам отечества российские космонавты
Российские космонавты с борта МКС передали поздравления с Днем защитника Отечества.
2022-02-23T18:45+0200
2022-02-23T18:45+0200
2022-02-23T18:45+0200
россия
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23 февраля
космонавты
мкс
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем защитника Отечества, передает МИР 24."Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля – это праздник всех тех, кто служил, кто готовится к воинской службе и, конечно же, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной Родины", – сказал командир экспедиции Антон Шкаплеров.А бортинженер Петр Дубров пожелал всем землянам мирного неба над головой. "Этот праздник на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной с огромным подъемом. Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам, тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели. Друзья, желаем вам мирного неба над головой, здоровья и удачи", – отметил Дубров.В России и ряде бывших республик СССР 23 февраля отмечается День защитника Отечества, до 1991 года в Советском Союзе праздник носил название День Советской Армии и Военно-морского флота.Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечестваВладимир Путин поздравил ветеранов с Днем защитника ОтечестваПрезентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
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в мире, 23 февраля, космонавты, мкс
Поздравления с орбиты: что пожелали защитникам отечества российские космонавты
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Российские космонавты с борта МКС передали поздравления с Днем защитника Отечества.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем защитника Отечества, передает МИР 24
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"Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля – это праздник всех тех, кто служил, кто готовится к воинской службе и, конечно же, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной Родины", – сказал командир экспедиции Антон Шкаплеров.
А бортинженер Петр Дубров пожелал всем землянам мирного неба над головой.
"Этот праздник на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной с огромным подъемом. Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам, тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели. Друзья, желаем вам мирного неба над головой, здоровья и удачи", – отметил Дубров.
В России и ряде бывших республик СССР 23 февраля отмечается День защитника Отечества, до 1991 года в Советском Союзе праздник носил название День Советской Армии и Военно-морского флота.