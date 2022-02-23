https://ru.sputnik.md/20220223/ekspert-risk-avtonomnoy-raboty-energosistemy-moldovy-49244395.html

Возможны сбои: эксперт – о рисках автономной работы энергосистемы Молдовы

Возможны сбои: эксперт – о рисках автономной работы энергосистемы Молдовы

Эксперт в области энергетики проанализировал риски связанные с тестовым отключением энергосистем Молдовы и Украины от России и Белоруссии.

2022-02-23T17:40+0200

2022-02-23T17:40+0200

2022-02-23T18:35+0200

энергоэффективность

молдова

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аналитика

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Во время перехода энергосистем Украины и Молдовы в автономный режим возможны кратковременные отключения потребителей от электросети, а дорогостоящие электроприборы в этот момент лучше держать отключенными. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Серджиу Робу.По словам Робу, тестовые испытания возможностей работы энергосистемы Молдовы и Украины должны показать, как она сможет работать при подключении к европейской энергосистеме."Молдавская энергосистема построена в СССР и тесно связана с украинской. На сегодня у нас около 14 линий, связывающих нас с Украиной", — говорит специалист.Серджиу Робу считает, что совместное подключение двух стран к европейской энергосети – хорошая идея, которую надо реализовать."Главное преимущество — то, что Молдова планирует в долгосрочном периоде развивать собственные энергетические мощности, в том числе возобновляемые источники энергии (ВИЭ). А ВИЭ — это в том числе ветер и солнце — они не постоянны. Поэтому нужно иметь сильную энергосистему, которая может сбалансировать непостоянство энергосистемы с долей из возобновляемых источников", — рассказал Робу.Общеевразийская сеть?Эксперт также высказался о перспективах возможного объединения всей постсоветской энергосистемы с энергосетью Европы.По его словам, потенциальное объединение энергосистем России и Европы было бы выгодно для всех участников, так как Европа стремится снизить выбросы CO2. К 2050 году они планируют существенно сократить выбросы от сжигания до нуля. В этом случае неустойчивое производство электроэнергии от возобновляемых источников можно балансировать.Напомним, в период с 24 по 26 февраля 2022 года энергосистемы Молдовы и Украины будут работать изолированно от энергосетей России и Белоруссии. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По его словам, февральские испытания представляют собой первый этап процесса синхронного соединения молдавских энергосистем с сетью ENTSO-E Continental Europe, аналогичные тесты запланированы и на лето.Он уточнил, что потребители электроэнергии продолжат использовать электроэнергию без перерыва. По словам вице-премьера, отключение и последующая синхронизация с соседними энергосистемами не будут ощущаться на уровне конечных потребителей электроэнергии.Министр сообщил, что отключение от соседних энергосистем и последующая синхронизация после завершения испытаний согласовывались между операторами соседних энергосистем.По данным вице-премьера, испытания направлены на контролируемое и постепенное отключение генерирующих мощностей и электрической нагрузки потребления и изучение параметров качества электрической энергии.

https://ru.sputnik.md/20220222/grazhdan-moldovy-mozhet-ozhidat-sereznyy-kollaps-49149072.html

https://ru.sputnik.md/20220221/energosistema-moldova-49135452.html

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энергоэффективность, молдова, в молдове, аналитика