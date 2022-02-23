"Молдовагаз" опубликовал контракт с "Тираспольтрансгазом": кто платит за долги
14:15 23.02.2022 (обновлено: 16:58 23.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Директор молдавской компании поставщика газа решил поставить конец разным интерпретациям касательно оплаты поставок голубого топлива в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан опубликовал контракт компании с ООО "Тираспольтрансгаз". Положения документа Чебан выложил в своем Telegram-канале.
"Как и обещал, сегодня обнародую ряд положений договора с ООО "Тираспольтрансгаз", чтобы положить конец спекуляциям, появившимся в публичном пространстве относительно задолженности за газ, поставленный потребителям Приднестровского региона", - написал Чебан.
Перед этим Чебан отметил следующее:
по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" природный газ поставляется на всю территорию Молдовы, а Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны;
действующая структура контрактных отношений с "Газпромом" существует с момента образования "Молдовагаза" в 1999 году;
поставка газа в Приднестровский регион не осуществляется "Молдовагазом" напрямую, а обусловлена заключением договора между "Тираспольтрансгазом" с "Молдовагазом";
указанный контракт предусматривает условия и сроки оплаты со стороны "Тираспольтрансгаза" перед "Молдовагазом", а также ответственность за неисполнение контрактных отношений;
"Молдовагаз" поставляет газ ООО "Тираспольтрансгаз" по ценам, по которым получает этот газ от ПАО "Газпром".
"Задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Приднестровья, равна задолженности компании в регионе перед "Молдовагазом", - подчеркнул Чебан.
По его словам, согласно условиям договора между "Молдовагазом" и "Газпромом" в случае наличия задолженности молдавской компании за газ, поставленный "Тираспольтрансгазом", стороны на основании письменного соглашения предпримут меры по передаче этой задолженности на тираспольскую компанию.
Как подчеркнул Чебан, существуют письменные договоренности между сторонами, в том числе на правительственном уровне.
"Молдовагаз" никогда не признавала задолженность перед "Газпром" за газ, поставленный потребителям Приднестровья, так как действующий контракт предусматривает механизм ее урегулирования;
в тариф для конечных потребителей правого берега Молдовы никогда не включались, не включаются и не будут включатся суммы задолженности за газ, поставленный потребителям Приднестровья, по этому долгу есть дебитор;
разница в цене поставки газа в Приднестровье и тарифами, установленными властями региона для конечных потребителей, является задолженностью региона перед "Тираспольтрансгазом";
вопрос задолженности за газ, поставленный потребителям Приднестровья, носит сугубо коммерческий характер, решение которого возможно сугубо политическим путем и не входит в компетенцию правления "Молдовагаза".
Слив контракта "Молдовагаза" и "Газпрома"
Ранее в прессе появился документ полного дополнения № 19, включающего также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.
Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также Чебан пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование.
Во вторник в прессе звучали разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.