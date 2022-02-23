https://ru.sputnik.md/20220223/glava-moldovagaz-opublikoval-kontrakt-tiraspoltransgaz-49235193.html

"Молдовагаз" опубликовал контракт с "Тираспольтрансгазом": кто платит за долги

"Молдовагаз" опубликовал контракт с "Тираспольтрансгазом": кто платит за долги

Директор "Молдовагаз" решил поставить конец разным интерпретациям, касательно оплаты поставок голубого топлива в Приднестровье.

2022-02-23T14:15+0200

2022-02-23T14:15+0200

2022-02-23T16:58+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан опубликовал контракт компании с ООО "Тираспольтрансгаз". Положения документа Чебан выложил в своем Telegram-канале. Перед этим Чебан отметил следующее: По его словам, согласно условиям договора между "Молдовагазом" и "Газпромом" в случае наличия задолженности молдавской компании за газ, поставленный "Тираспольтрансгазом", стороны на основании письменного соглашения предпримут меры по передаче этой задолженности на тираспольскую компанию.Как подчеркнул Чебан, существуют письменные договоренности между сторонами, в том числе на правительственном уровне. Слив контракта "Молдовагаза" и "Газпрома" Ранее в прессе появился документ полного дополнения № 19, включающего также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также Чебан пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование.Во вторник в прессе звучали разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220209/audit-dolga-gazprom-kabmin-moldovagaz-48736606.html

https://ru.sputnik.md/20220222/spynu-kontrakt-moldovagaz-gazpromom-49195937.html

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