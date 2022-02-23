https://ru.sputnik.md/20220223/glavy-dnr-lnr-poprosili-putina-pomoch-v-otrazhenii-agressii-vs-ukrainy-peskov-49254176.html

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины - Песков

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины - Песков

Соответствующие обращения Денис Пушилин и Леонид Пасечник направили президенту России.

2022-02-23T23:01+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его цитируют РИА Новости."На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств", - сказал он."Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", - говорится в обращениях на имя Путина."Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - заявил Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областейСовет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределамиЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html

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