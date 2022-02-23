https://ru.sputnik.md/20220223/godovaya-inflyatsiya-v-evrozone-pokazala-rekord---evrostat-49237138.html

Годовая инфляция в еврозоне показала рекорд - Евростат

Годовая инфляция в еврозоне показала рекорд - Евростат

Показатели инфляции, однако, совпали с прогнозами, которые ранее давали аналитики.

2022-02-23T23:00+0200

2022-02-23T23:00+0200

2022-02-23T23:00+0200

экономика

в мире

европейский союз

инфляция

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. По итогам января годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, выросла до 5,1% в сравнении с 5% в декабре, об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат, передает РИА Новости.Отмечается, что данный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата, однако он совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.Всего лишь годом ранее инфляция в еврозоне составляла 0,9% годовых.А в этом году потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, только за январь выросли на 0,3%.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% в сравнении с 2,6% в декабре. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.В Молдове в январе нынешнего года, по данным Нацбанка (НБМ), инфляция составила 16,6%. По прогнозам, которые ранее представил НБМ, к третьему кварталу этого года инфляция в Молдове составит 15,1% годовых, а в четвертом снизится до 13% годовых.Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает >>>Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы >>>Муравский: Молдову ждут новые ценовые шоки и пиковые встряски>>>

https://ru.sputnik.md/20211210/inflyatsiya-v-ssha-bet-rekordy-bayden-amerikantsy-stali-bogache-47134117.html

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в мире, европейский союз, инфляция