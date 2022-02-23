https://ru.sputnik.md/20220223/kadrovye-perestanovki-pravitelstve-naznacheno-neskolko-poslov-49225567.html

Кадровые перестановки в правительстве: назначено несколько послов

Кадровые перестановки в правительстве: назначено несколько послов

Еще несколько назначений и отставку утвердили министры.

2022-02-23T11:03+0200

2022-02-23T11:03+0200

2022-02-23T11:03+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Назначены несколько послов Молдовы, отправлен в отставку один госсекретарь и продлены полномочия другого секретаря. Все эти кадровые решения были приняты на заседании правительства в среду.Так, посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ назначен также послом в Сербии с расположением офиса в Бухаресте. Посол в Японии Думитру Соколан назначен также представителем нашей страны в Северной Корее с офисом в Токио. Молдавский посол во Франции Корина Кэлугару станет представителем республики также в Монако с резиденцией в Париже. Посол Молдовы в Испании Евгений Ревенко будет теперь послом и в Андорре с офисом в Мадриде. Также министры утвердили отставку госсекретаря Министерства финансов Вероники Урсу. А полномочия заместителя генсекретаря правительства Светланы Цуркану продлили.

https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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