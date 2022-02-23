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Кадровые перестановки в правительстве: назначено несколько послов
Кадровые перестановки в правительстве: назначено несколько послов
Еще несколько назначений и отставку утвердили министры.
2022-02-23T11:03+0200
2022-02-23T11:03+0200
общество
в молдове
молдова
кадровые перестановки
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правительство
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Назначены несколько послов Молдовы, отправлен в отставку один госсекретарь и продлены полномочия другого секретаря. Все эти кадровые решения были приняты на заседании правительства в среду.Так, посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ назначен также послом в Сербии с расположением офиса в Бухаресте. Посол в Японии Думитру Соколан назначен также представителем нашей страны в Северной Корее с офисом в Токио. Молдавский посол во Франции Корина Кэлугару станет представителем республики также в Монако с резиденцией в Париже. Посол Молдовы в Испании Евгений Ревенко будет теперь послом и в Андорре с офисом в Мадриде. Также министры утвердили отставку госсекретаря Министерства финансов Вероники Урсу. А полномочия заместителя генсекретаря правительства Светланы Цуркану продлили.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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в молдове, молдова, кадровые перестановки, кадры, правительство

Кадровые перестановки в правительстве: назначено несколько послов

11:03 23.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Еще несколько назначений и отставку утвердили министры.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Назначены несколько послов Молдовы, отправлен в отставку один госсекретарь и продлены полномочия другого секретаря. Все эти кадровые решения были приняты на заседании правительства в среду.
Так, посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ назначен также послом в Сербии с расположением офиса в Бухаресте.
Посол в Японии Думитру Соколан назначен также представителем нашей страны в Северной Корее с офисом в Токио.
Молдавский посол во Франции Корина Кэлугару станет представителем республики также в Монако с резиденцией в Париже.
Посол Молдовы в Испании Евгений Ревенко будет теперь послом и в Андорре с офисом в Мадриде.
Также министры утвердили отставку госсекретаря Министерства финансов Вероники Урсу. А полномочия заместителя генсекретаря правительства Светланы Цуркану продлили.
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