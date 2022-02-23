https://ru.sputnik.md/20220223/kak-budut-razvivatsya-sobytiya-na-ukraine-i-v-regione-prognozy-i-stsenarii-49252409.html

Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии

Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии

Обсудили с политологом ситуацию в регионе и прогнозы развития событий на Украине.

2022-02-23T21:12+0200

2022-02-23T21:12+0200

2022-02-23T21:12+0200

радио

молдова

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Ситуация с безопасностью в регионе Восточной Европы: какие сценарии развития событий ожидать в соседней Украине? Чем "коллективный Запад" помогал и помогает Украине и используют ли ее используют в собственных целях? Как ситуация в соседней Украине отразится на Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.Санду выступила с обращением по ситуации в регионе>>>Признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности>>>Эксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность>>>Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов>>>

молдова

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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