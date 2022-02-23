Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220223/kak-budut-razvivatsya-sobytiya-na-ukraine-i-v-regione-prognozy-i-stsenarii-49252409.html
Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии
Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии
Обсудили с политологом ситуацию в регионе и прогнозы развития событий на Украине.
2022-02-23T21:12+0200
2022-02-23T21:12+0200
радио
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/17/49252377_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_aed44e88413b7575c188bcce0e6bf127.jpg
Ситуация с безопасностью в регионе Восточной Европы: какие сценарии развития событий ожидать в соседней Украине? Чем "коллективный Запад" помогал и помогает Украине и используют ли ее используют в собственных целях? Как ситуация в соседней Украине отразится на Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.Санду выступила с обращением по ситуации в регионе&gt;&gt;&gt;Признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности&gt;&gt;&gt;Эксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность&gt;&gt;&gt;Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов&gt;&gt;&gt;
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/17/49252377_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_553e42502e8a09833726039085f05ddd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, видео

Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии

21:12 23.02.2022
© Sputnik
Подписаться наGoogle news
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Обсудили с политологом ситуацию в регионе и прогнозы развития событий на Украине.
Ситуация с безопасностью в регионе Восточной Европы: какие сценарии развития событий ожидать в соседней Украине? Чем "коллективный Запад" помогал и помогает Украине и используют ли ее используют в собственных целях? Как ситуация в соседней Украине отразится на Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе>>>
Признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности>>>
Эксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность>>>
Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала