Как будут развиваться события на Украине и в регионе: прогнозы и сценарии
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Обсудили с политологом ситуацию в регионе и прогнозы развития событий на Украине.
Ситуация с безопасностью в регионе Восточной Европы: какие сценарии развития событий ожидать в соседней Украине? Чем "коллективный Запад" помогал и помогает Украине и используют ли ее используют в собственных целях? Как ситуация в соседней Украине отразится на Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.