https://ru.sputnik.md/20220223/kak-moldavane-na-borodinskom-pole-voevali-49228359.html

Как молдаване на Бородинском поле воевали

Как молдаване на Бородинском поле воевали

Без участия бугских казаков, значительную часть которых составляли молдаване, не обошлась ни одна русско-турецкая война XVIII – XIX веков

2022-02-23T14:08+0200

2022-02-23T14:08+0200

2022-02-23T15:10+0200

молдова

история

отечественная война 1812 года

великая отечественная война

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Именно 23 февраля в 1785 году указом Екатерины II был учрежден Бугский конный казачий полк, ставший основой одноименного казачьего войска. Значительную часть этих формирований составляли молдаване. Без участия бугских казаков не обошлась ни одна русско-турецкая война второй половины XVIII – начала XIX веков. Отличились бугские казаки и в Отечественной войне 1812 года.Предтечей тех событий стал переход на сторону России османского конного полка, набранного преимущественно из жителей Молдовы, Валахии и Балканского полуострова. Это произошло в 1769 году во время боев за Хотин. В качестве арнаутского полка данное подразделение было включено в армию Петра Румянцева, где отличилось в знаменитом сражении под Ларгой и ряде других боев.По окончании русско-турецкой войны 1768–1774 годов арнауты были поселены на восточной стороне пограничной реки Южный Буг. Здесь же обосновались казаки из так называемого "нововербованного" полка, набранного на Правобережной Украине.В 1785 году из этих разноплеменных поселенцев и был сформирован Бугский казачий полк. К нему также приписали болгар (около 400 семей), переселенных в местечко Ольшанка из предместий Силистры. Штатная численность полка была установлена в 1500 человек.Поселения бугских казаков располагались на территории Херсонского и Бобринского уездов. Их основной задачей было несение пограничной службы.В 1787 году среди бугцев разнесся слух о переводе их в крепостное состояние. На этом фоне часть поселян вернулась в турецкие владения, где в Приднестровье ими были основаны села Тея, Спея и Такмозея.Однако в начале новой русско-турецкой войны российские власти, наоборот, сокращали число крепостных в Причерноморье. Потемкин добился выкупа у землевладельцев селений, находящихся между Бугом и Ингульцом. Бывшие помещичьи крестьяне переводились в ранг подданных Бугского войска, которые несли повинности, схожие с тяглом государственных крестьян.В войну 1787–1791 годов бугцы участвовали в отражении янычарского десанта на Кинбурнской косе, брали Очаков, Бендеры, штурмовали Измаил. Во время боевых действий в Бессарабии и за Прутом они вновь испытали приток молдавских арнаутов. С переносом российско-османского рубежа на Днестр к западу сместилось и место пограничной службы Бугского полка.На исходе XIX века полк находился в подчинении Черноморского адмиралтейства. С согласия Екатерины II казаков планировалось "навсегда" оставить на службе, наделить новыми землями. Однако этим планам не суждено было исполниться.Новый монарх Павел I, слывший большим поклонником прусского регулярства, полк распустил, а казаков перевел на положение государственных крестьян.В начале XIX века в условиях обострения отношений с Турцией официальный Петербург вновь озаботился усилением юго-западной границы. 19 мая 1803 года молодой император Александр I распорядился восстановить на службе бывших казаков и учредить Бугское казачье войско.Последнее включало в себя три пятисотенных полка во главе с войсковым атаманом. Административным центром бугцев являлось местечко Вознесенск. В 1805 году в Бугском войске числилось 1733 чина. Особым распоряжением разрешалось увеличить численность войска, но только за счет переселенцев из-за границы, прежде всего молдаван, валахов, болгар.Дунайско-балканский контингент в составе этого казачьего войска то увеличивался, то уменьшался. Но его значительный процент прослеживается даже в таких особенностях бугцев в сравнении с другими казаками, как смуглая кожа и отсутствие бород. Выделялись они и исключительно хорошей выправкой.Нетипичным для русских и малороссиян было хозяйство бугского войска. Здесь практиковалось огородничество, садоводство и виноградарство. Именно во время становления этих казачьих полков в Побужье появилось виноделие, началось выращивание грецких орехов, распространился новый сорт засухостойкой пшеницы – арнаутовки. Важным элементом хозяйства бугцев, как и на исторической родине, было разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец.В войну с Турцией, начавшуюся в 1806 году, бугские казаки воевали под командованием полковника Николая Кантакузена – выходца из знаменитого господарского рода. Войско действовало на территории Молдавии и Валахии, вступило в Бухарест.Боевые действия на Дунае еще продолжались, когда все три полка бугских казаков отправились на западную границу Российской империи, где приближалось вторжение Наполеона. Пятисотенная команда бугцев в 1812 году была направлена в Одессу, где несла карантинную службу во время разразившейся там эпидемии чумы.Первый полк бугского войска во главе с есаулом Жекулом у реки Неман вступил в одно из первых столкновений с французами. В сентябре 1812 года он влился в партизанский отряд Дениса Давыдова.Первый полк отличился в бою при Юреневе (близ Вязьмы) 30 сентября, где были атакованы вестфальский и два польских батальона. 142 солдата противника и один капитан были взяты в плен. До ста вражеских солдат были убиты. В бою у села Вопки казаки отбили у противника 41 фуру с продовольствием. Французы тогда потеряли 375 человек убитыми. Давыдов отмечал действия бугцев, эффективно действовавших как в конном, так и пешем строю.Второй полк во главе с войсковым полковником Немцо-Петровским нес конвойную службу при главнокомандующем 1-й Западной армии Михаиле Барклае де Толли. Третий полк (командир - выходец из сербских дворян Селистранов) такие же функции выполнял при Главной квартире 2-й Западной армии Петра Багратиона.В 1985 году на Бородинском поле был возведен памятник, увековечивший блестящие действия в главном сражении Отечественной войны Отдельного казачьего корпуса войска Донского. В числе подразделений корпуса там упомянуты три бугских полка, которые во время битвы находились в подчинении знаменитого казачьего атамана Матвея Платова.В разгар боя 1-й Бугский полк был направлен Платовым на оборону Курганной высоты, на вершине которой располагалась батарея Раевского. Это была стратегически важная позиция в центре русских построений, обеспечивавшая взаимосвязь между флангами. Борьба за нее имела столь ожесточенный характер, что французы именовали ее "батарея смерти" и "могила французской кавалерии".Казаки приняли участие в нескольких схватках у кургана, в том числе с войсками вице-короля Италии Богарне. Ценой больших потерь после нескольких атак наполеоновской армии все же удалось занять высоту. Однако их главная цель не была достигнута, поскольку русские отошли в центре на запасные позиции.Сохранились свидетельства и личного героизма бугских казаков на Бородинском поле. В 2015 году из-под кисти художника - баталиста Виктора Балтышева вышла работа, запечатлевшая подвиг казака Карпа Молчанука в Бородинском бою. Главный герой картины служил в 3-м бугском полку и в сражении охранял начальника артиллерии 2-й Западной армии генерал-майора Левенштерна.Карл Левенштерн и сам был личностью героической. За Бородино он удостоился "Святого Георгия" третьей степени. Когда противник потеснил позиции русских на левом фланге, генерал лично возглавил штыковую атаку 27-й дивизии и смог вернуть утраченные артиллерийские батареи.Левенштерном был подан командованию такой вот рапорт: казак Молчанук "...во время сражения находился безотлучно при мне и когда неприятель прорвался за нашу линию и один польский улан скакал прямо на меня, то он с поспешностию бросился на улана и сшиб оного с лошади, чем самым и отразил удар, мне угрожавший..." В итоге Молчанук был награжднн солдатским Георгиевским крестом.После завершения тех грозных событий у Москвы все три бугских полка приняли участие в преследовании "Великой армии" Наполеона. Затем они участвовали в Заграничном походе русской армии 1813 - 1814 годов, побывали в Париже.Вся эта история имела бы сугубо познавательный аспект, если бы не одно очень актуальное для наших дней обстоятельство. В то время, как сотни молдавских казаков жертвовали своими жизнями, защищая Россию от вторжения армии "двунадцати языков", группа молдавской знати, напротив, заигрывала с Наполеоном. К примеру, профранцузской ориентации придерживались первоклассные (наиболее знатные) бояре, объединившиеся вокруг Иордаке Катарджи. Еще во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов они обратились с письмом к французскому императору с просьбой способствовать выводу российских войск из Дунайских княжеств.Можно представить, с каким разочарованием они восприняли бесславное бегство своего кумира из России и его дальнейший разгром в Европе.Таким образом, расхождения в геополитических устремлениях молдавской знати - интеллигенции - и простых молдаван имеют давнюю историю.

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молдова, история, отечественная война 1812 года, великая отечественная война