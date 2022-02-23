https://ru.sputnik.md/20220223/kolatski-zhdat-li-prishestviya-shtefana-chel-mare-49185886.html
Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре
Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре
Роль личности в молдавской истории
2022-02-23T08:00+0200
2022-02-23T08:00+0200
2022-02-23T09:51+0200
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Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре
Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре
Успешное развитие государства не стоит связывать только с наличием сильного и харизматичного лидера, ведь после него стабильность и процветание могут рухнуть – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки, отвечая на вопрос о роли личности в молдавской истории.Общественная солидарность и личная ответственность каждого члена социума – вот залог успешного развития страны, уверена эксперт.Однако, говорит политолог, для подобных общественных изменений должно пройти время, за которое массовое сознание трансформируется."Когда в нашем обществе произойдет этот перелом, тогда мы и начнем развиваться. И я надеюсь, что он произойдет. Процесс очень медленный, идет смена поколений, и активная часть населения к тому же - вне Молдовы", - резюмировала эксперт.В ходе социологических опросов граждане Молдовы не раз отвечали, что видят идеальным лидером средневекового господаря Штефана Великого, а также других известных исторических личностей.
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Сергей Цуркану
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политика, молдова, власть, аудио
Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре
08:00 23.02.2022 (обновлено: 09:51 23.02.2022) Подписаться на
Политический аналитик высказала свое мнение о роли личности в современной истории и ожиданиях граждан страны.
Успешное развитие государства не стоит связывать только с наличием сильного и харизматичного лидера, ведь после него стабильность и процветание могут рухнуть – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала политолог Анжела Колацки, отвечая на вопрос о роли личности в молдавской истории.
"Мы можем еще 150 лет сидеть и ждать, что придет Штефан Великий, разгонит всех врагов, в том числе и внутренних, посадит всех коррупционеров, всех спасет и всем все даст. Но потом его не станет и мы опять вернемся к разбитому корыту", - сказала политолог.
Общественная солидарность и личная ответственность каждого члена социума – вот залог успешного развития страны, уверена эксперт.
"Не нужно ждать прихода героя – Данко, Прометея, Штефана Великого. Или Мать Терезы, которая всех накормит. Каждый должен себя накормить и помочь ближнему", - заявила Колацки.
Однако, говорит политолог, для подобных общественных изменений должно пройти время, за которое массовое сознание трансформируется.
"Когда в нашем обществе произойдет этот перелом, тогда мы и начнем развиваться. И я надеюсь, что он произойдет. Процесс очень медленный, идет смена поколений, и активная часть населения к тому же - вне Молдовы", - резюмировала эксперт.
В ходе социологических опросов граждане Молдовы не раз отвечали, что видят идеальным лидером средневекового господаря Штефана Великого, а также других известных исторических личностей.