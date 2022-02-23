https://ru.sputnik.md/20220223/kolatski-zhdat-li-prishestviya-shtefana-chel-mare-49185886.html

Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре

Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре

Роль личности в молдавской истории

2022-02-23T08:00+0200

2022-02-23T08:00+0200

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молдова

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Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре Колацки: ждать ли пришествия Штефана чел Маре

Успешное развитие государства не стоит связывать только с наличием сильного и харизматичного лидера, ведь после него стабильность и процветание могут рухнуть – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки, отвечая на вопрос о роли личности в молдавской истории.Общественная солидарность и личная ответственность каждого члена социума – вот залог успешного развития страны, уверена эксперт.Однако, говорит политолог, для подобных общественных изменений должно пройти время, за которое массовое сознание трансформируется."Когда в нашем обществе произойдет этот перелом, тогда мы и начнем развиваться. И я надеюсь, что он произойдет. Процесс очень медленный, идет смена поколений, и активная часть населения к тому же - вне Молдовы", - резюмировала эксперт.В ходе социологических опросов граждане Молдовы не раз отвечали, что видят идеальным лидером средневекового господаря Штефана Великого, а также других известных исторических личностей.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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