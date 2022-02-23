https://ru.sputnik.md/20220223/krym-predotvratili-terakt-fsb-operativnoe-video-49240671.html
В Крыму предотвратили теракт: ФСБ опубликовала оперативное видео
В Крыму предотвратили теракт: ФСБ опубликовала оперативное видео
Федеральная служба безопасности России распространила видео задержания лиц, подозреваемых в подготовке теракта в храме в Крыму
2022-02-23T16:34+0200
2022-02-23T16:34+0200
2022-02-23T16:34+0200
видео
россия
крым
теракт
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) распространила видео задержания лиц, подозреваемых в подготовке теракта в православном храме в Крыму.Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении готовящегося теракта и о задержании шести граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. В гараже одного из задержанных были изъяты компоненты СВУ, а в их телефонах были обнаружены инструкции по изготовлению и переписка с обсуждением планируемого теракта.На видео, опубликованном спецслужбой, показана квартира, где были задержаны подозреваемые. Также демонстрируются найденные у них фотографии в военной экипировке, а также показан гараж, где обнаружены вещи с националистической символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны.В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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видео, россия, крым, теракт
В Крыму предотвратили теракт: ФСБ опубликовала оперативное видео
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ФСБ России предотвратила теракт, который готовились совершить в крымском православном храме.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) распространила видео задержания лиц, подозреваемых в подготовке теракта в православном храме в Крыму.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении готовящегося теракта и о задержании шести граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. В гараже одного из задержанных были изъяты компоненты СВУ, а в их телефонах были обнаружены инструкции по изготовлению и переписка с обсуждением планируемого теракта.
На видео, опубликованном спецслужбой, показана квартира, где были задержаны подозреваемые. Также демонстрируются найденные у них фотографии в военной экипировке, а также показан гараж, где обнаружены вещи с националистической символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны.
В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.