https://ru.sputnik.md/20220223/ks-otklonil-zapros-oppozitsii-zakonnosti-vvedeniya-rezhima-chp-49245271.html

КС отклонил запрос оппозиции о законности введения режима ЧП в Молдове

КС отклонил запрос оппозиции о законности введения режима ЧП в Молдове

Коммунисты и социалисты еще в январе направили запрос в Конституционный суд о законности введения ЧП.

2022-02-23T17:23+0200

2022-02-23T17:23+0200

2022-02-23T17:41+0200

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чрезвычайное положение

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Конституционный суд (КС) признал недопустимым запрос Блока коммунистов и социалистов о законности введения чрезвычайного положения в энергетике в Молдове. Введение ЧП в энергетическом секторе было оспорено депутатами Блока коммунистов и социалистов (БКиС) спустя несколько дней после его вступления в силу. Под документом поставили подписи Влад Батрынча, Василе Боля, Григоре Новак и Константин Старыш. Депутаты тогда заявляли, что чрезвычайное положение в области энергетики было введено с целью блокирования протестов и наблюдения за прессой со стороны Службы информации и безопасности (СИБ).После публикации решения КС депутат-социалист Влад Батрынча, который является одним из авторов запроса, опубликовал пост на своей странице в Facebook. В то же время депутат отметил, что социалисты твердо придерживаются того, что объявление ЧП действующей властью имеет политическую подоплеку и направлено на ограничение прав граждан на выражение своего мнения, на организацию акций протеста и цензуру прессы. Напоминаем, что чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней было введено в ходе внеочередного заседания парламента 20 января. Просьбу правительства поддержали 58 членов партии "Действие и солидарность" (PAS). Депутаты фракций БКиС и фракции "Шор" не поддержали решение о введении чрезвычайного положения.

https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

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