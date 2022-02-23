https://ru.sputnik.md/20220223/ks-rassmotrel-zapros-stoyanoglo-prave-ego-chlenstva-vsb-49250291.html

КС рассмотрел запрос Стояногло о праве его членства в ВСБ: что решено

КС рассмотрел запрос Стояногло о праве его членства в ВСБ: что решено

Александр Стояногло направил новое обращение в Конституционный суд еще в сентябре 2021 года.

2022-02-23T19:31+0200

2022-02-23T19:31+0200

2022-02-23T19:31+0200

политика

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александр стояногло

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. В Конституционном суде (КС) рассмотрели запрос отстраненного генпрокурора Александра Стояногло о конституционности норм закона о Высшем совете безопасности (ВСБ), согласно которым глава прокуратуры является членом совета по праву.В КС посчитали недопустимым обращение в отношении конституционности текстов, касающихся Высшего совета безопасности, которые утверждались президентом Молдовы и генпрокурором, согласно статье 12 Конституции. "Решение является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в "Официальном мониторе", - говорится в решении КС. Напомним, Стояногло обращался в КС после того, как, по его словам, на заседании Высшего совета безопасности 10 августа 2021 года президент указала генпрокурору на отсутствие уголовных дел в отношении некоторых лиц, в том числе представителей нынешней парламентской оппозиции". В прокуратуре тогда посчитали такой подход недопустимым и незаконным.Анализируя предмет, в прокуратуре установили, что изначально закон о государственной безопасности не наделял генерального прокурора статусом члена ВСБ.Поправки в закон были внесены по предложению группы депутатов парламентской фракции Демократической партии в 2016 году.В прокуратуре считают, что это серьезно затрагивает принцип разделения властей в государстве и, как следствие, независимость прокуратуры.Экс-прокурора Кишинева вызвали на допрос в качестве подозреваемого>>>Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем>>>В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет>>>

https://ru.sputnik.md/20220207/stoyanoglo-snova-pod-sledstviem--teper-po-delu-turetskikh-uchiteley-48681685.html

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в молдове, молдова, александр стояногло, конституционный суд