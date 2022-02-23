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Курс валют на четверг: укрепление лея продолжается
Курс валют на четверг: укрепление лея продолжается
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-23T21:54+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 24 февраля. Доллар и евро вновь ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на один бан и будет стоить 17,9476 лея.Евро незначительно упадет в цене и закрепится на уровне 20,3561 лея.Что касается остальных валют, то 24 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2249 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6112 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1150 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – адением на 13 банов.
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валюта, евро, доллар

Курс валют на четверг: укрепление лея продолжается

21:54 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 24 февраля. Доллар и евро вновь ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на один бан и будет стоить 17,9476 лея.
Евро незначительно упадет в цене и закрепится на уровне 20,3561 лея.
Что касается остальных валют, то 24 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2249 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6112 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1150 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – адением на 13 банов.
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