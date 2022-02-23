https://ru.sputnik.md/20220223/minzdrav-kolichestvo-novykh-sluchaev-postepenno-snizhaetsya-49222307.html

Минздрав: количество новых случаев постепенно снижается

Минздрав: количество новых случаев постепенно снижается

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования COVID-19.

2022-02-23T09:16+0200

2022-02-23T09:16+0200

2022-02-23T09:42+0200

коронавирус

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молдова

статистика

минздрав

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 970 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрированы десять случаев "импорта" инфекции: четыре – из Италии, два - из Румынии, по одному - из Австралии, Египта, Ирландии и Германии. За минувшие сутки проведено 8687 тестов, в том числе быстрых – 5852.Общее число случаев заражения в стране достигло 497 946.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 54 случая инфицирования: 15 – у врачей, 27 – у медсестер, 12 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1430 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 142 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены семь человек).В то же время за сутки выздоровели 1900 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 470 851.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 157.

https://ru.sputnik.md/20220218/bolezn-kotoraya-oslabit-immunitet-koronavirus-49075647.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, статистика, минздрав