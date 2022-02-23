https://ru.sputnik.md/20220223/moldova-i-italiya-uprostili-poryadok-priznaniya-diplomov-49250530.html

Молдова и Италия упростили порядок признания дипломов

Молдова и Италия упростили порядок признания дипломов

Соглашение подписали министр образования Молдовы и госсекретарь по иностранным делам Италии.

2022-02-23T20:28+0200

2022-02-23T20:28+0200

2022-02-23T20:28+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Министр образования и науки Молдовы Анатолие Топалэ и госсекретарь по иностранным делам Италии Бенедетто Делла Ведова подписали в среду соглашение между правительствами двух стран относительно процедуры взаимного признания дипломов.Подписание договора упрощает процедуру взаимного признания дипломов о высшем образовании, выданных в обеих странах, сообщила пресс-служба Минобразования и науки Молдовы. Это, в свою очередь, повысит ценность системы образования Молдовы и облегчит студентам доступ к обучению в вузах как Молдовы, так и Италии.В рамках соглашения идет речь и признании эквивалентности документов о высшем образовании, начиная с 6-го уровня классификации ЮНЕСКО МСКО 2011 (бакалавр) и второго цикла магистратуры.Процессу признания помог тот факт, что обе страны поддерживают Болонский процесс и подписали Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций высшего образования в странах Европы."Министерство образования и науки приветствует подписание таких соглашений, учитывая, что они значительно расширяют горизонты академического и научного сотрудничества", — заявил министр Анатолие Топалэ, подписывая документ.Министерство подчеркивает, что подписанное соглашение имеет большое значение для граждан Молдовы, " так как Италия является одной из основных стран назначения молдавской диаспоры".В Молдове отличникам упростят поступление на мастератРоссийские вузы увеличили квоту для иностранных студентовРумыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран

https://ru.sputnik.md/20211225/studenty-meditsina-47521867.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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образование, молдова, италия