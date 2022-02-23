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В Молдове будут компенсировать медицинские устройства за счет страховки
В Молдове будут компенсировать медицинские устройства за счет страховки
В Молдове будет упрощена процедура получения компенсаций за медицинские устройства из фондов обязательного медицинского страхования
2022-02-23T22:01+0200
2022-02-23T22:01+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Молдове будет упрощена процедура получения компенсаций за медицинские устройства за счет фондов обязательного медицинского страхования. Правительство на заседании в среду утвердило соответствующие положения.К устройствам, которые будут компенсированы, отнесены тесты, ланцеты для определения уровня глюкозы в крови, сборные мешки для кишечной и мочевой стомы для пациентов, перенесших резекцию кишечника или удаление мочевого пузыря, либо операцию на толстой кишке. Также в эту категорию войдут экзопротезы молочной железы.Ожидается, что благодаря новому механизму, пациенты смогут самостоятельно выбирать компенсированные устройства и препараты в любой аптеке, заключившей договор с Национальной кассой медицинского страхования (CNAM).Медицинские устройства будут назначаться семейным врачом. При этом как минимум одно устройство из всех предписанных будет полностью компенсировано за счет обязательного медицинского страхования.В случае одобрения законопроекта парламентом Молдовы, механизм компенсаций начнет действовать с апреля.
https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-razreshili-besplatno-vaktsinirovat-ot-covid-inostrannykh-turistov-48779025.html
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молдова, в молдове

В Молдове будут компенсировать медицинские устройства за счет страховки

22:01 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariDiabet zaharat
Diabet zaharat - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Механизм получения компенсированных медицинских устройств в Молдове будет упрощен.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Молдове будет упрощена процедура получения компенсаций за медицинские устройства за счет фондов обязательного медицинского страхования. Правительство на заседании в среду утвердило соответствующие положения.
К устройствам, которые будут компенсированы, отнесены тесты, ланцеты для определения уровня глюкозы в крови, сборные мешки для кишечной и мочевой стомы для пациентов, перенесших резекцию кишечника или удаление мочевого пузыря, либо операцию на толстой кишке. Также в эту категорию войдут экзопротезы молочной железы.
Ожидается, что благодаря новому механизму, пациенты смогут самостоятельно выбирать компенсированные устройства и препараты в любой аптеке, заключившей договор с Национальной кассой медицинского страхования (CNAM).
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Медицинские устройства будут назначаться семейным врачом. При этом как минимум одно устройство из всех предписанных будет полностью компенсировано за счет обязательного медицинского страхования.
В случае одобрения законопроекта парламентом Молдовы, механизм компенсаций начнет действовать с апреля.
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