https://ru.sputnik.md/20220223/moldova-navyazannoy-izvne-geopoliticheskoy-povestke-49231849.html

ПСРМ: Молдова не должна следовать навязанной извне геополитической повестке

ПСРМ: Молдова не должна следовать навязанной извне геополитической повестке

В оппозиционной партии сделали заявление в связи с последними событиями в регионе и в Украине.

2022-02-23T15:15+0200

2022-02-23T15:15+0200

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партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Молдова не должна следовать навязанной извне геополитической повестке, такое заявление сделали в Партии социалистов (ПСРМ) в связи с последними событиями на Украине."Сегодня у нас есть все, чтобы гарантировать мир для наших граждан. Международно признанный суверенитет и нейтральный статус Молдовы надежно защищают государство и общество от вовлечения в конфликтные ситуации, в чужие войны", – пояснили социалисты.Как написали в обращении ПСРМ, "конституционно закрепленный нейтралитет Молдовы призван защитить нас от ошибок, как своих, так и чужих".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ru.sputnik.md/20220222/mayya-sandu-vystupila-obrascheniem-49200867.html

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в молдове, молдова, партия социалистов республики молдова