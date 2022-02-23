https://ru.sputnik.md/20220223/moldova-politseyskim-zapretili-lovit-narushiteley-iz-kustov-49218796.html

В Молдове полицейским запретили ловить нарушителей "из кустов"

В Молдове полицейским запретили ловить нарушителей "из кустов"

Теперь полицейские должны будут располагаться в видимых местах.

2022-02-23T07:30+0200

2022-02-23T07:30+0200

2022-02-23T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Молдавская полиция больше не будет прятаться, чтобы ловить водителей, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее распоряжение подписал новый начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану. По закону патрульные инспекторы и их автомобили должны находиться в видимых для участников движения местах. Напомним, ранее в ГИП запустили программу "Пешеходы в безопасности" в связи с большим количеством нарушений ПДД и ДТП на дорогах страны. Так, в рамках этой программы полицейские патрулируют территории возле учебных заведений и другие места, где нередки случаи нарушений и аварий. Полиция накрыла еще четыре ночных клуба, нарушавших COVID-ограничения>>>Обыски в Хынчештах: задержан главный прокурор района>>>Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд>>>

https://ru.sputnik.md/20220216/glava-geninspektorata-politsii-ushel-otstavka-48990618.html

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в молдове, молдова, нарушители, полиция