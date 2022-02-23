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Молдова и Украина построят автомобильный мост Косэуць–Ямполь
Молдова и Украина построят автомобильный мост Косэуць–Ямполь
Две страны построят автомобильный мост для связи дорожной инфраструктуры и подключению к международной дорожной сети.
2022-02-23T16:05+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Подписание Соглашения между правительствами Молдовы и Украины о строительстве трансграничного автомобильного моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуць и Ямполь было одобрено на заседании правительства в среду. Длина моста составит 641 метр. Конструкция его будет включать две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, два тротуара, а также эстакаду длиной 667 метров с украинской стороны.Расходы на строительство подъездной дороги к мосту на территории Молдовы составят ориентировочно 900 миллионов леев.Согласно решению кабмина, приграничный автомобильный мост соединит дорожную инфраструктуру между государствами по трассе Т-02-02 Могилев–Подольский–Ямполь–Крыжополь–Бершадь–Умань (Украина) и национальной трассе Молдовы R14.Кроме того, дорожная сеть через восточную часть Молдовы будет подключена к международной дорожной сети (AGR), что облегчит торговлю на внутреннем и международном рынках.
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в молдове, молдова, ямполь, косэуць, украина

Молдова и Украина построят автомобильный мост Косэуць–Ямполь

16:05 23.02.2022 (обновлено: 16:18 23.02.2022)
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСтроительство моста
Строительство моста - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Юлия Липовая
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Молдова и Украина построят автомобильный мост для связи дорожной инфраструктуры и подключения к международной дорожной сети.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Подписание Соглашения между правительствами Молдовы и Украины о строительстве трансграничного автомобильного моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуць и Ямполь было одобрено на заседании правительства в среду.
Длина моста составит 641 метр. Конструкция его будет включать две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, два тротуара, а также эстакаду длиной 667 метров с украинской стороны.
Расходы на строительство подъездной дороги к мосту на территории Молдовы составят ориентировочно 900 миллионов леев.
Согласно решению кабмина, приграничный автомобильный мост соединит дорожную инфраструктуру между государствами по трассе Т-02-02 Могилев–Подольский–Ямполь–Крыжополь–Бершадь–Умань (Украина) и национальной трассе Молдовы R14.

"Правительство Украины обеспечит финансирование технического проекта, строительство моста, а также сопутствующей инфраструктуры на своей территории, а кабмин Молдовы обеспечит строительство сопутствующей дорожной инфраструктуры на территории нашего государства", – говорится в документе.

Кроме того, дорожная сеть через восточную часть Молдовы будет подключена к международной дорожной сети (AGR), что облегчит торговлю на внутреннем и международном рынках.
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