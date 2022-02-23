https://ru.sputnik.md/20220223/moldova-ukraina-avtomobilnyy-most-koseuts-yampol-49237466.html

Молдова и Украина построят автомобильный мост Косэуць–Ямполь

Молдова и Украина построят автомобильный мост Косэуць–Ямполь

Две страны построят автомобильный мост для связи дорожной инфраструктуры и подключению к международной дорожной сети.

2022-02-23T16:05+0200

2022-02-23T16:05+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Подписание Соглашения между правительствами Молдовы и Украины о строительстве трансграничного автомобильного моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуць и Ямполь было одобрено на заседании правительства в среду. Длина моста составит 641 метр. Конструкция его будет включать две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, два тротуара, а также эстакаду длиной 667 метров с украинской стороны.Расходы на строительство подъездной дороги к мосту на территории Молдовы составят ориентировочно 900 миллионов леев.Согласно решению кабмина, приграничный автомобильный мост соединит дорожную инфраструктуру между государствами по трассе Т-02-02 Могилев–Подольский–Ямполь–Крыжополь–Бершадь–Умань (Украина) и национальной трассе Молдовы R14.Кроме того, дорожная сеть через восточную часть Молдовы будет подключена к международной дорожной сети (AGR), что облегчит торговлю на внутреннем и международном рынках.

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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