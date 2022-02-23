https://ru.sputnik.md/20220223/more-posle-covid-vrach-rasskazal-kogda-planirovat-otpusk-49237986.html

На море после COVID: врач рассказал, когда переболевшим планировать отпуск

На море после COVID: врач рассказал, когда переболевшим планировать отпуск

Эпидемиолог рассказал, когда лучше планировать отдых на море тем, кто переболел коронавирусом.

2022-02-23T23:30+0200

2022-02-23T23:30+0200

2022-02-23T23:30+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Тем, кто переболел COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой формах, от поездок на морское побережье пока лучше отказаться, об этом RT рассказал научный консультант центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, директор института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов.А перенесшим коронавирус в легкой форме прежде чем ехать на море нужно выждать не менее месяц после полного выздоровления, отмечает врач.Длительность постковидного синдрома составляет не менее трех месяцев, также рассказал эпидемиолог."Большую опасность представляют сосудистые и васкулитные проявления на коже, кожные реакции, одышка, тяжесть за грудиной. Могут возникать риски, связанные и с обострением имеющихся хронических заболеваний, что также может испортить отдых... Пациентам без сопутствующих заболеваний, перенесших в легкой или средней степени COVID-19, своевременная реабилитация необходима. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая возраст, наличие хронических заболеваний, самочувствие и настроение", — заявил Константинов.Граждане иностранных государств могут в настоящее время получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ было 22 февраля опубликовано на интернет-портале правовой информации.Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра>>>Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака>>>Календарь постов на 2022: основные правила питания>>>

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в мире, море, отдых, отпуск, лето