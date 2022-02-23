https://ru.sputnik.md/20220223/more-posle-covid-vrach-rasskazal-kogda-planirovat-otpusk-49237986.html
На море после COVID: врач рассказал, когда переболевшим планировать отпуск
На море после COVID: врач рассказал, когда переболевшим планировать отпуск
Эпидемиолог рассказал, когда лучше планировать отдых на море тем, кто переболел коронавирусом.
2022-02-23T23:30+0200
2022-02-23T23:30+0200
2022-02-23T23:30+0200
коронавирус
в мире
море
отдых
отпуск
лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34941122_0:356:2888:1981_1920x0_80_0_0_77541f2122c14bd18fa1b7f79d463cfc.jpg
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Тем, кто переболел COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой формах, от поездок на морское побережье пока лучше отказаться, об этом RT рассказал научный консультант центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, директор института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов.А перенесшим коронавирус в легкой форме прежде чем ехать на море нужно выждать не менее месяц после полного выздоровления, отмечает врач.Длительность постковидного синдрома составляет не менее трех месяцев, также рассказал эпидемиолог."Большую опасность представляют сосудистые и васкулитные проявления на коже, кожные реакции, одышка, тяжесть за грудиной. Могут возникать риски, связанные и с обострением имеющихся хронических заболеваний, что также может испортить отдых... Пациентам без сопутствующих заболеваний, перенесших в легкой или средней степени COVID-19, своевременная реабилитация необходима. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая возраст, наличие хронических заболеваний, самочувствие и настроение", — заявил Константинов.Граждане иностранных государств могут в настоящее время получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ было 22 февраля опубликовано на интернет-портале правовой информации.Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра>>>Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака>>>Календарь постов на 2022: основные правила питания>>>
https://ru.sputnik.md/20210517/Otdykh-za-svoy-schet-kuda-lyubyat-uezzhat-v-otpusk-zhiteli-Moldovy-34769720.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34941122_193:0:2834:1981_1920x0_80_0_0_11a7186b1348c1e3aabc60318d53356a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, море, отдых, отпуск, лето
На море после COVID: врач рассказал, когда переболевшим планировать отпуск
Подписаться на
Эпидемиолог рассказал, когда лучше планировать отдых на море тем, кто переболел коронавирусом.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik.
Тем, кто переболел COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой формах, от поездок на морское побережье пока лучше отказаться, об этом RT
рассказал научный консультант центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, директор института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов.
А перенесшим коронавирус в легкой форме прежде чем ехать на море нужно выждать не менее месяц после полного выздоровления, отмечает врач.
"После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция вредна для любого организма, для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более", — говорит Константинов.
Длительность постковидного синдрома составляет не менее трех месяцев, также рассказал эпидемиолог.
"Большую опасность представляют сосудистые и васкулитные проявления на коже, кожные реакции, одышка, тяжесть за грудиной. Могут возникать риски, связанные и с обострением имеющихся хронических заболеваний, что также может испортить отдых... Пациентам без сопутствующих заболеваний, перенесших в легкой или средней степени COVID-19, своевременная реабилитация необходима. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая возраст, наличие хронических заболеваний, самочувствие и настроение", — заявил Константинов.
Граждане иностранных государств могут в настоящее время получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ было 22 февраля опубликовано на интернет-портале правовой информации.