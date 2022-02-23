https://ru.sputnik.md/20220223/na-skamyu-obvinyaemykh-za-vzyatochnichestvo-otpravili-dvukh-politseyskikh-49251677.html
На скамью обвиняемых за взяточничество отправили двух полицейских
На скамью обвиняемых за взяточничество отправили двух полицейских
Они требовали деньги за то, чтобы обеспечить благоприятное решение в уголовных делах.
2022-02-23T20:01+0200
2022-02-23T20:01+0200
2022-02-23T20:06+0200
общество
взятка
полиция
прокуратура
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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух сотрудников управления полиции Кишинева по обвинению в торговле влиянием.Обвинение сообщает, что в декабре 2021-го двое полицейских заявили подследственному, что могут способствовать благоприятному для него ходу расследования за сумму в 1000 евро и помочь избежать уголовной ответственности.В январе 2022 года им были переданы 20 тысяч леев, однако передача денег прошла под контролем сотрудников Антикоррупционной службы внутренней защиты МВД.
https://ru.sputnik.md/20220218/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-pomestili-pod-arest-izza-vzyatki-49078671.html
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взятка, полиция, прокуратура
На скамью обвиняемых за взяточничество отправили двух полицейских
20:01 23.02.2022 (обновлено: 20:06 23.02.2022) Подписаться на
Они требовали деньги за то, чтобы обеспечить благоприятное решение в уголовных делах.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух сотрудников управления полиции Кишинева по обвинению в торговле влиянием.
Обвинение сообщает, что в декабре 2021-го двое полицейских заявили подследственному, что могут способствовать благоприятному для него ходу расследования за сумму в 1000 евро и помочь избежать уголовной ответственности.
В январе 2022 года им были переданы 20 тысяч леев, однако передача денег прошла под контролем сотрудников Антикоррупционной службы внутренней защиты МВД.