https://ru.sputnik.md/20220223/na-skamyu-obvinyaemykh-za-vzyatochnichestvo-otpravili-dvukh-politseyskikh-49251677.html

На скамью обвиняемых за взяточничество отправили двух полицейских

На скамью обвиняемых за взяточничество отправили двух полицейских

Они требовали деньги за то, чтобы обеспечить благоприятное решение в уголовных делах.

2022-02-23T20:01+0200

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общество

взятка

полиция

прокуратура

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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух сотрудников управления полиции Кишинева по обвинению в торговле влиянием.Обвинение сообщает, что в декабре 2021-го двое полицейских заявили подследственному, что могут способствовать благоприятному для него ходу расследования за сумму в 1000 евро и помочь избежать уголовной ответственности.В январе 2022 года им были переданы 20 тысяч леев, однако передача денег прошла под контролем сотрудников Антикоррупционной службы внутренней защиты МВД.

https://ru.sputnik.md/20220218/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-pomestili-pod-arest-izza-vzyatki-49078671.html

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2022

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взятка, полиция, прокуратура