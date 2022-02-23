https://ru.sputnik.md/20220223/na-ukraine-vvoditsya-chp-krome-donetskoy-luganskoy-oblastey-49253379.html

На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей

На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей

Решение о введении ЧП на территории Украины, кроме Донбасса, было принято на внеочередном заседании Верховной рады.

2022-02-23T22:11+0200

2022-02-23T22:11+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik.Введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей,было принято Верховной радой Украины на внеочередном заседании в среду, за соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает РИА Новости."Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", - говорится в постановлении.Ранее текст указа президента Владимира Зеленского появился на сайте Рады. Он предполагал введение ЧП на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей с 0.00 часов (время совпадает с кишиневским) 24 февраля.Указом предлагалось на территориях, где вводится ЧП, установить особый режим въезда и выезда, а также по необходимости ограничить свободу передвижения по этой территории. Также при необходимости, ограничить движения транспортных средств и проводить их осмотр, усилить охрану общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Указ предполагает запрет проведения массовых мероприятий, а также предполагает временную или бесповоротную эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им жилья. Кроме того, при необходимости может быть введен комендантский час. Также указом запрещается призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления соответствующих органов.Также предлагалось ввести запрет изготовления и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку и ввести регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрет делать любительские радиопередатчики для личного и коллективного пользования. При необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.Также могут быть запрещены политические партии, общественные организации в интересах нацбезопасности.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределамиЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html

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