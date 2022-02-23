https://ru.sputnik.md/20220223/nare-situatsiya-ukraina-tseny-toplivo-49234075.html
НАРЭ: ситуация на Украине повлияла на цены на топливо
НАРЭ: ситуация на Украине повлияла на цены на топливо
В НАРЭ рассказали о последней обстановке на рынке нефти и о влиянии последних политических событий котировки.
2022-02-23T14:45+0200
2022-02-23T14:45+0200
2022-02-23T15:03+0200
общество
в молдове
молдова
национальное агентство по регулированию в энергетике
украина
нарэ
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. События в регионе, произошедшие в последние дни, оказали прямое влияние на мировые цены на нефть и, соответственно, на цены на нефтепродукты. Такое заявление сделали в среду в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ). По данным агентства, еще в конце прошлой недели предварительные прогнозы цен на топливо указывали на перспективу замедления роста и возможного снижения, что отразилось и на несколько снижающихся максимальных ценах, установленных агентством. В НАРЭ отметили, что с 21 февраля 2022-го ситуация вокруг Украины неожиданно спровоцировала массовый рост котировок на нефтепродукты и другие энергоресурсы.Со ссылкой на международных экспертов в агентстве сообщили, что "геополитическая напряженность в Восточной Европе потрясла рынки и подтолкнула цену барреля нефти почти к 100 долларам". По данным агентства, "рост спроса и сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов также способствовали росту курса, учитывая, что дополнительные поставки продлеваются". В результате на 24 февраля 2022 года НАРЭ установило следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного типа: В НАРЭ заверили потребителей, что цены на нефтепродукты могут быть подвержены влиянию только событий на международном рынке. Возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс установления цен путем необоснованного их повышения исключена.
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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, украина, нарэ
НАРЭ: ситуация на Украине повлияла на цены на топливо
14:45 23.02.2022 (обновлено: 15:03 23.02.2022) Подписаться на
В НАРЭ рассказали об обстановке на рынке нефти и влиянии на него последних политических событий.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. События в регионе, произошедшие в последние дни, оказали прямое влияние на мировые цены на нефть и, соответственно, на цены на нефтепродукты. Такое заявление сделали в среду в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
По данным агентства, еще в конце прошлой недели предварительные прогнозы цен на топливо указывали на перспективу замедления роста и возможного снижения, что отразилось и на несколько снижающихся максимальных ценах, установленных агентством.
В НАРЭ отметили, что с 21 февраля 2022-го ситуация вокруг Украины неожиданно спровоцировала массовый рост котировок на нефтепродукты и другие энергоресурсы.
Со ссылкой на международных экспертов в агентстве сообщили, что "геополитическая напряженность в Восточной Европе потрясла рынки и подтолкнула цену барреля нефти почти к 100 долларам".
"Возможный конфликт на Украине или санкции против России могут повлиять на поставки сырья, такого, как нефть, газ, алюминий и пшеница", – заявили в НАРЭ.
По данным агентства, "рост спроса и сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов также способствовали росту курса, учитывая, что дополнительные поставки продлеваются".
В результате на 24 февраля 2022 года НАРЭ установило следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного типа:
бензин А-95 – 24,30 лея за литр;
дизельное топливо – 21,01 лея за литр.
В НАРЭ заверили потребителей, что цены на нефтепродукты могут быть подвержены влиянию только событий на международном рынке. Возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс установления цен путем необоснованного их повышения исключена.