https://ru.sputnik.md/20220223/nare-utechka-kontrakta-gazprom-49243595.html
В НАРЭ отреагировали на утечку контракта с "Газпромом"
В НАРЭ отреагировали на утечку контракта с "Газпромом"
НАРЭ заявили, что проверят информацию, откуда произошла утечка копии дополнения к контракту с "Газпромом" на поставку газа.
2022-02-23T17:20+0200
2022-02-23T17:20+0200
2022-02-23T17:20+0200
общество
в молдове
молдова
молдовагаз
газпром
национальное агентство по регулированию в энергетике
утечка
слива
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) осудили появление в сети дополнения к контракту между АО "Молдовагаз" и "Газпромом". Также будет проверена информация, появившаяся в публичном пространстве о том, что опубликованная копия была якобы получена в агентстве. "НАРЭ намерено найти истину и призывает СМИ объективно отражать позицию агентства, в том числе путем предоставления права на ответную реакцию", – сообщили в ведомстве.В то же время агентство открыто для сотрудничества с другими компетентными учреждениями для изучения создавшейся ситуации в соответствии с действующей правовой базой.Утечка контракта "Молдовагаза" и "Газпрома"Ранее в прессе появился полный текст дополнения № 19 к договору с ПАО "Газпром", включающий также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также он пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование.Во вторник, 22 февраля, в прессе также появились разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
https://ru.sputnik.md/20220223/glava-moldovagaz-opublikoval-kontrakt-tiraspoltransgaz-49235193.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, газпром, национальное агентство по регулированию в энергетике, утечка, слива
В НАРЭ отреагировали на утечку контракта с "Газпромом"
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НАРЭ проверит информацию о том, откуда произошла утечка копии дополнения к контракту с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) осудили появление в сети дополнения к контракту между АО "Молдовагаз" и "Газпромом".
"Осуждаем любые действия, направленные на использование документов без согласия их подписавших", – сообщили в НАРЭ.
Также будет проверена информация, появившаяся в публичном пространстве о том, что опубликованная копия была якобы получена в агентстве.
"НАРЭ намерено найти истину и призывает СМИ объективно отражать позицию агентства, в том числе путем предоставления права на ответную реакцию", – сообщили в ведомстве.
В то же время агентство открыто для сотрудничества с другими компетентными учреждениями для изучения создавшейся ситуации в соответствии с действующей правовой базой.
Утечка контракта "Молдовагаза" и "Газпрома"
Ранее в прессе появился полный текст дополнения № 19 к договору с ПАО "Газпром", включающий также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также он пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование.
Во вторник, 22 февраля, в прессе также появились разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.