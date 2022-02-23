https://ru.sputnik.md/20220223/nare-utechka-kontrakta-gazprom-49243595.html

В НАРЭ отреагировали на утечку контракта с "Газпромом"

В НАРЭ отреагировали на утечку контракта с "Газпромом"

НАРЭ заявили, что проверят информацию, откуда произошла утечка копии дополнения к контракту с "Газпромом" на поставку газа.

2022-02-23T17:20+0200

2022-02-23T17:20+0200

2022-02-23T17:20+0200

общество

в молдове

молдова

молдовагаз

газпром

национальное агентство по регулированию в энергетике

утечка

слива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_980fa8c97dafecb35218ca90a43b54a8.jpg

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) осудили появление в сети дополнения к контракту между АО "Молдовагаз" и "Газпромом". Также будет проверена информация, появившаяся в публичном пространстве о том, что опубликованная копия была якобы получена в агентстве. "НАРЭ намерено найти истину и призывает СМИ объективно отражать позицию агентства, в том числе путем предоставления права на ответную реакцию", – сообщили в ведомстве.В то же время агентство открыто для сотрудничества с другими компетентными учреждениями для изучения создавшейся ситуации в соответствии с действующей правовой базой.Утечка контракта "Молдовагаза" и "Газпрома"Ранее в прессе появился полный текст дополнения № 19 к договору с ПАО "Газпром", включающий также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также он пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование.Во вторник, 22 февраля, в прессе также появились разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220223/glava-moldovagaz-opublikoval-kontrakt-tiraspoltransgaz-49235193.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, молдовагаз, газпром, национальное агентство по регулированию в энергетике, утечка, слива