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Названа особенность "омикрона" у беременных
Названа особенность "омикрона" у беременных
"Омикрон", который считается более щадящим штаммов коронавируса, не исключает возникновение тяжелых последствий для беременных
2022-02-23T12:27+0200
2022-02-23T12:42+0200
коронавирус
беременная
особенности
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. "Омикрон", который считается более щадящим штаммом коронавируса, не исключает возникновение тяжелых последствий для беременных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.Он отметил, что риск существует не только для беременных, но и для новорожденных, поэтому необходима вакцинация после беременности и после родов. Профилактические меры не дадут возможности тяжело заболеть, подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса в МолдовеКампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.К утру среды в республике применены 2 043 679 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 032 604 человека. Бустерную дозу получили 237 178 граждан.
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Названа особенность "омикрона" у беременных

12:27 23.02.2022 (обновлено: 12:42 23.02.2022)
© Pixabay / PexelsБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Pixabay / Pexels
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Вакцинация остается оптимальным способом профилактики коронавируса.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. "Омикрон", который считается более щадящим штаммом коронавируса, не исключает возникновение тяжелых последствий для беременных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
"Омикрон может быть более, так скажем, щадящий для в целом популяции беременных, но тяжелых осложнений тоже видим очень много", - объяснил Мурашко.
Он отметил, что риск существует не только для беременных, но и для новорожденных, поэтому необходима вакцинация после беременности и после родов. Профилактические меры не дадут возможности тяжело заболеть, подчеркнул министр.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
К утру среды в республике применены 2 043 679 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 032 604 человека. Бустерную дозу получили 237 178 граждан.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
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