https://ru.sputnik.md/20220223/nazvana-osobennost-omikrona-u-beremennykh-49226902.html

Названа особенность "омикрона" у беременных

Названа особенность "омикрона" у беременных

"Омикрон", который считается более щадящим штаммов коронавируса, не исключает возникновение тяжелых последствий для беременных

2022-02-23T12:27+0200

2022-02-23T12:27+0200

2022-02-23T12:42+0200

коронавирус

беременная

особенности

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. "Омикрон", который считается более щадящим штаммом коронавируса, не исключает возникновение тяжелых последствий для беременных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.Он отметил, что риск существует не только для беременных, но и для новорожденных, поэтому необходима вакцинация после беременности и после родов. Профилактические меры не дадут возможности тяжело заболеть, подчеркнул министр.Вакцинация от коронавируса в МолдовеКампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.К утру среды в республике применены 2 043 679 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 032 604 человека. Бустерную дозу получили 237 178 граждан.

https://ru.sputnik.md/20220222/moldova-sokratili-interval-dlya-priema-bustenoy-dozy-49209953.html

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беременная, особенности