https://ru.sputnik.md/20220223/nepriyatnye-posledstviya-covid-19-49201907.html

Пахнет всякой гадостью: врач рассказал о неприятных последствиях COVID-19

Пахнет всякой гадостью: врач рассказал о неприятных последствиях COVID-19

Врач рассказал, как появление запаха гари после перенесенного коронавируса связано с повреждением слизистой оболочки носа. 23.02.2022, Sputnik Молдова

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2022-02-23T22:31+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Поражение слизистой носа после перенесенного COVID-19 часто приводит к паросмии – искаженному восприятию запахов. Даже после болезни многие пациенты могут начать ощущать запах гари. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью "Ura.ru".Он также рассказал, что причиной появления неприятных запахов чаще всего является поражение сосудов, которое может быть осложнено долгим процессом восстановления поддерживающего эпителия.При этом поражение тканей носоглотки не является единственной возможной причиной расстройств в восприятии запахов. Следует также обратить внимание на состояние нервной системы."COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — пояснил он.Специалист порекомендовал при появлении проблем с восприятием запахов прежде всего обратиться к отоларингологу и, если проблема не исчезает, посетить невролога.

https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html

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в мире, врач, запах