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https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
Новые обыски в Молдове проходят в среду утром.
2022-02-23T10:06+0200
2022-02-23T10:06+0200
общество
в молдове
молдова
termoelectrica
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Прокуроры антикоррупции проводят обыски у бывшего директора Termoelectrica, он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили ведомстве, прокуроры проводят у фигуранта дела пять обысков в доме, автомобилях и в офисе одной компании. О результатах обысков сообщат позднее. Напомним, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершался первого декабря.Позднее, 2 декабря, был назначен и.о. директора компании - Василе Леу.
https://ru.sputnik.md/20220222/obyski-provodyat-prokurory-dom-byvshego-gossekretarya-mvd-49184057.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, termoelectrica, обыски

Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают

10:06 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la INI
Percheziții la INI - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Новые обыски в Молдове проходят в среду утром.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Прокуроры антикоррупции проводят обыски у бывшего директора Termoelectrica, он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Как отметили ведомстве, прокуроры проводят у фигуранта дела пять обысков в доме, автомобилях и в офисе одной компании.
О результатах обысков сообщат позднее.
Напомним, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершался первого декабря.
Позднее, 2 декабря, был назначен и.о. директора компании - Василе Леу.
Министерство Внутренних Дел - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
Общество
Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы
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