https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html

Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают

Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают

Новые обыски в Молдове проходят в среду утром.

2022-02-23T10:06+0200

2022-02-23T10:06+0200

2022-02-23T10:06+0200

общество

в молдове

молдова

termoelectrica

обыски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2637/26/26372618_305:170:1648:926_1920x0_80_0_0_f46f3c5a05b02c0331a8cc769149658e.jpg

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Прокуроры антикоррупции проводят обыски у бывшего директора Termoelectrica, он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили ведомстве, прокуроры проводят у фигуранта дела пять обысков в доме, автомобилях и в офисе одной компании. О результатах обысков сообщат позднее. Напомним, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершался первого декабря.Позднее, 2 декабря, был назначен и.о. директора компании - Василе Леу.

https://ru.sputnik.md/20220222/obyski-provodyat-prokurory-dom-byvshego-gossekretarya-mvd-49184057.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, termoelectrica, обыски