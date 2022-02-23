https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
Новые обыски в Молдове проходят в среду утром.
2022-02-23T10:06+0200
2022-02-23T10:06+0200
2022-02-23T10:06+0200
общество
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молдова
termoelectrica
обыски
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Прокуроры антикоррупции проводят обыски у бывшего директора Termoelectrica, он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили ведомстве, прокуроры проводят у фигуранта дела пять обысков в доме, автомобилях и в офисе одной компании. О результатах обысков сообщат позднее. Напомним, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершался первого декабря.Позднее, 2 декабря, был назначен и.о. директора компании - Василе Леу.
https://ru.sputnik.md/20220222/obyski-provodyat-prokurory-dom-byvshego-gossekretarya-mvd-49184057.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, termoelectrica, обыски
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
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Новые обыски в Молдове проходят в среду утром.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Прокуроры антикоррупции проводят обыски у бывшего директора Termoelectrica, он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Как отметили ведомстве, прокуроры проводят у фигуранта дела пять обысков в доме, автомобилях и в офисе одной компании.
О результатах обысков сообщат позднее.
Напомним, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершался первого декабря.
Позднее, 2 декабря, был назначен и.о. директора компании - Василе Леу.