https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-prokhodyat-eks-direktora-spetsializirovannoy-sluzhby-moldova-49228132.html
Обыски проходят у экс-директора специализированной службы в Молдове
Обыски проходят у экс-директора специализированной службы в Молдове
Еще одни обыски проходят в среду утром в Молдове.
2022-02-23T11:46+0200
2022-02-23T11:46+0200
2022-02-23T12:01+0200
общество
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молдова
обыски
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Обыски проходят у бывшего директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре в среду. По данным ведомства, экс-глава службы проходит по делу о незаконном обогащении. "Прокуроры проводят шесть обысков в разных локациях: в доме и автомобилях экс-директора службы", - говорится в сообщении прокуратуры. О результатах обысков в ведомстве обещают сообщить позднее. Ранее стало известно о проходящих обысках у бывшего директора Termoelectrica.
https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, обыски
Обыски проходят у экс-директора специализированной службы в Молдове
11:46 23.02.2022 (обновлено: 12:01 23.02.2022) Подписаться на
Еще одни обыски проходят в среду утром в Молдове.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Обыски проходят у бывшего директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре в среду.
По данным ведомства, экс-глава службы проходит по делу о незаконном обогащении.
"Прокуроры проводят шесть обысков в разных локациях: в доме и автомобилях экс-директора службы", - говорится в сообщении прокуратуры.
О результатах обысков в ведомстве обещают сообщить позднее.
Ранее стало известно о проходящих обысках у бывшего директора Termoelectrica.