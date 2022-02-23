https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-prokhodyat-eks-direktora-spetsializirovannoy-sluzhby-moldova-49228132.html

Обыски проходят у экс-директора специализированной службы в Молдове

Обыски проходят у экс-директора специализированной службы в Молдове

Еще одни обыски проходят в среду утром в Молдове.

2022-02-23T11:46+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Обыски проходят у бывшего директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре в среду. По данным ведомства, экс-глава службы проходит по делу о незаконном обогащении. "Прокуроры проводят шесть обысков в разных локациях: в доме и автомобилях экс-директора службы", - говорится в сообщении прокуратуры. О результатах обысков в ведомстве обещают сообщить позднее. Ранее стало известно о проходящих обысках у бывшего директора Termoelectrica.

https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html

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