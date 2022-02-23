https://ru.sputnik.md/20220223/otmena-vstrecha-blinken-lavrov-vodnaya-blokada-covid-mir-49221478.html

Пока все спали: отмена встречи Блинкена и Лаврова, водная блокада и COVID в мире

Пока все спали: отмена встречи Блинкена и Лаврова, водная блокада и COVID в мире

Пока все спали: отмена встречи Блинкена и Лаврова, водная блокада Крыма и статистика COVID в мире

2022-02-23T08:43+0200

2022-02-23T08:43+0200

2022-02-23T09:59+0200

сергей лавров

блокада

встреча

отмена

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что отменяет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости. Встреча была запланирована на 24 февраля."Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились", - сказал Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.Блинкен сообщил, что во вторник направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.В Крыму назвали сумму ущерба от водной блокадыОфициальная сумма ущерба, нанесенного бюджету Крыма водной блокадой со стороны Украины, уже превысила 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Ожидается, что сумма возрастет.Ранее сообщалось, что подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена. Иск предъявят государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала."На данный момент документами подтверждена сумма более 150 миллиардов рублей. Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти", - сказал РИА Новости Трофимов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 427 миллионов.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 427 миллионов 358 тысяч 56. Из них 5 904 723 скончались. Применены свыше 10 403 327 225 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (78 642 385). Следом идут Индия (42 851 929) и Бразилия (28 353 689).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 18 826 750 случаев заражения, в России - 15 430 540, в Турции – 13 675 581, на Украине – 4 986 161, в Румынии – 2 686 089, в Молдове – 496 976.Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР>>>Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза>>>Коронавирус в Молдове и других странах: что заявили в Минздраве>>>

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https://ru.sputnik.md/20220222/shok-trepet-na-ukraine-pykhtelki-sopelki-nato-chto-budet-dalshe-49208340.html

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сергей лавров, блокада, встреча, отмена