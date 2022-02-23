https://ru.sputnik.md/20220223/pogodnye-rekordy-moldovy-23-fevralya-49218247.html

Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Самое теплое 23 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано шесть лет года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,4 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200506/30144742.html

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