https://ru.sputnik.md/20220223/pogodnye-rekordy-moldovy-23-fevralya-49218247.html
Погодные рекорды Молдовы 23 февраля
Погодные рекорды Молдовы 23 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-23T00:02+0200
2022-02-23T00:02+0200
2022-02-23T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Самое теплое 23 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано шесть лет года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,4 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200506/30144742.html
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погода, синоптики, климат
Погодные рекорды Молдовы 23 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Самое теплое 23 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано шесть лет года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,4 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.