https://ru.sputnik.md/20220223/posol-rossia-vozlozhil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-den-zaschitnika-otechestva-49232674.html

Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечества

Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечества

Церемония возложения цветов в честь отмечаемого 23 Дня защитника Отечества состоялась на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".

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2022-02-23T13:40+0200

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посольство россии в молдове

молдова

в молдове

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Посол России Олег Васнецов, посол Белоруссии Анатолий Калинин, сотрудники посольств и представители ветеранских организаций возложили в среду, 23 февраля, цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность".В России и ряде других стран бывшего СССР в этот день отмечается День защитника Отечества, до 1991 года в Советском Союзе праздник носил название День Советской Врмии и Военно-Морского флота.Посол России Олег Васнецов поздравил всех соотечественников с Днем защитника Отечества и рассказал о значении праздника для россиян и соотечественников.В возложении цветов приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, неправительственных организаций, ветеранских сообществ, гражданского общества.

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2022

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