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Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечества
Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечества
Церемония возложения цветов в честь отмечаемого 23 Дня защитника Отечества состоялась на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".
2022-02-23T13:40+0200
2022-02-23T13:40+0200
2022-02-23T13:46+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Посол России Олег Васнецов, посол Белоруссии Анатолий Калинин, сотрудники посольств и представители ветеранских организаций возложили в среду, 23 февраля, цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность".В России и ряде других стран бывшего СССР в этот день отмечается День защитника Отечества, до 1991 года в Советском Союзе праздник носил название День Советской Врмии и Военно-Морского флота.Посол России Олег Васнецов поздравил всех соотечественников с Днем защитника Отечества и рассказал о значении праздника для россиян и соотечественников.В возложении цветов приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, неправительственных организаций, ветеранских сообществ, гражданского общества.
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посольство россии в молдове, молдова, в молдове, олег васнецов
Посол России возложил цветы к вечному огню в День защитника отечества
13:40 23.02.2022 (обновлено: 13:46 23.02.2022) Подписаться на
Церемония возложения цветов в честь отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества состоялась на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Посол России Олег Васнецов, посол Белоруссии Анатолий Калинин, сотрудники посольств и представители ветеранских организаций возложили в среду, 23 февраля, цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность".
В России и ряде других стран бывшего СССР в этот день отмечается День защитника Отечества, до 1991 года в Советском Союзе праздник носил название День Советской Врмии и Военно-Морского флота.
Посол России Олег Васнецов поздравил всех соотечественников с Днем защитника Отечества и рассказал о значении праздника для россиян и соотечественников.
"История нашего государства полна ярких славных моментов, в которых проявлялись лучшие качества русских и советских людей. Наиболее ярко проявился их героизм в годы Великой Отечественной войны. Эта трагическая страница в истории оставила глубокий след в нашей исторической памяти", – заявил посол во время церемонии.
В возложении цветов приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, неправительственных организаций, ветеранских сообществ, гражданского общества.