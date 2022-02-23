https://ru.sputnik.md/20220223/posolstvo-rossia-kiev-evakuatsiya-49240412.html

Во всех диппредставительствах России на Украине началась эвакуация персонала

Во всех диппредставительствах России на Украине началась эвакуация персонала

МИД России начало эвакуацию своего посольства и консульств из Украины, решение принято в связи с тем, что дипломатам регулярно поступали угрозы

2022-02-23T15:37+0200

2022-02-23T15:37+0200

2022-02-23T15:48+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел России начало эвакуацию своего посольства и консульств из Украины. Такое решение было принято в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы. Также диппредставительства подвергались нападениям со стороны украинских радикалов.Информацию об эвакуации подтвердил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко.Он сообщил, что обстановка у посольства на момент начала эвакуации спокойная, традиционно дежурит полиция и Нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.В МИД РФ ранее сообщили, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ru.sputnik.md/20220222/rossiya-v-blizhayshee-vremya-evakuiruet-personal-posolstva-iz-ukrainy-mid-49215724.html

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