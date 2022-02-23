Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220223/posolstvo-rossia-kiev-evakuatsiya-49240412.html
Во всех диппредставительствах России на Украине началась эвакуация персонала
Во всех диппредставительствах России на Украине началась эвакуация персонала
МИД России начало эвакуацию своего посольства и консульств из Украины, решение принято в связи с тем, что дипломатам регулярно поступали угрозы
2022-02-23T15:37+0200
2022-02-23T15:48+0200
россия
украина
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/17/49237357_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_889be273988399911b8ffa285527f56e.jpg
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел России начало эвакуацию своего посольства и консульств из Украины. Такое решение было принято в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы. Также диппредставительства подвергались нападениям со стороны украинских радикалов.Информацию об эвакуации подтвердил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко.Он сообщил, что обстановка у посольства на момент начала эвакуации спокойная, традиционно дежурит полиция и Нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.В МИД РФ ранее сообщили, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ru.sputnik.md/20220222/rossiya-v-blizhayshee-vremya-evakuiruet-personal-posolstva-iz-ukrainy-mid-49215724.html
россия
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/17/49237357_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_023c032a8e659c16e99091dba8bea16c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, посольство

Во всех диппредставительствах России на Украине началась эвакуация персонала

15:37 23.02.2022 (обновлено: 15:48 23.02.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOЗдание посольства России в Киеве
Здание посольства России в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Подписаться наGoogle news
МИД РФ эвакуирует посольство и консульства из Украины из-за многочисленных угроз, регулярно поступавших российским дипломатам.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел России начало эвакуацию своего посольства и консульств из Украины. Такое решение было принято в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы. Также диппредставительства подвергались нападениям со стороны украинских радикалов.
Информацию об эвакуации подтвердил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко.
Он сообщил, что обстановка у посольства на момент начала эвакуации спокойная, традиционно дежурит полиция и Нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.
В МИД РФ ранее сообщили, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".
Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра.
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве. - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
Россия
Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины – МИД
Вчера, 19:57
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределами
Жители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованием
Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала