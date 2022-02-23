https://ru.sputnik.md/20220223/premer-moldova-prokommentirovala-situatsiyu-vokrug-ukraine-49231394.html

Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины

Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины

Премьер-министра попросили прокомментировать ситуацию в регионе вокруг Украины.

2022-02-23T13:20+0200

2022-02-23T13:20+0200

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общество

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молдова

наталья гаврилица

украина

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Для Молдовы существует множество рисков с точки зрения экономики и миграционных потоков. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в среду, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины.По ее словам, в правительстве уже долгое время продолжается разработка разных сценариев действия властей.В то же время она напомнила о предупреждении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), которое призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину.Гаврилица призвала граждан внимательно следить за заявлениями МИДЕИ, а в случае необходимости обращаться за помощью.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ru.sputnik.md/20220222/mayya-sandu-vystupila-obrascheniem-49200867.html

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