https://ru.sputnik.md/20220223/premer-moldova-prokommentirovala-situatsiyu-vokrug-ukraine-49231394.html
Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины
Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины
Премьер-министра попросили прокомментировать ситуацию в регионе вокруг Украины.
2022-02-23T13:20+0200
2022-02-23T13:20+0200
2022-02-23T13:28+0200
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молдова
наталья гаврилица
украина
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Для Молдовы существует множество рисков с точки зрения экономики и миграционных потоков. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в среду, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины.По ее словам, в правительстве уже долгое время продолжается разработка разных сценариев действия властей.В то же время она напомнила о предупреждении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), которое призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину.Гаврилица призвала граждан внимательно следить за заявлениями МИДЕИ, а в случае необходимости обращаться за помощью.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ru.sputnik.md/20220222/mayya-sandu-vystupila-obrascheniem-49200867.html
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в молдове, молдова, наталья гаврилица, украина
Премьер Молдовы прокомментировала ситуацию вокруг Украины
13:20 23.02.2022 (обновлено: 13:28 23.02.2022) Подписаться на
Наталью Гаврилицу попросили прокомментировать ситуацию вокруг Украины.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Для Молдовы существует множество рисков с точки зрения экономики и миграционных потоков. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в среду, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины.
"Мы сожалеем об этой напряженной ситуации в регионе. Для нас это очень важно, чтобы мы могли продолжать реформы", – заявила Гаврилица.
По ее словам, в правительстве уже долгое время продолжается разработка разных сценариев действия властей.
"Мы готовы к таким сценариям", – сказала премьер.
В то же время она напомнила о предупреждении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), которое призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину.
Гаврилица призвала граждан внимательно следить за заявлениями МИДЕИ, а в случае необходимости обращаться за помощью.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.