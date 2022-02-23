https://ru.sputnik.md/20220223/prokuratura-rasskazala-ob-itogakh-obyskov-u-eks-direktora-termoelectrica-49249287.html
Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica
Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica
Изъято большое количество документов, сообщили прокуроры.
2022-02-23T19:05+0200
2022-02-23T19:05+0200
2022-02-23T19:05+0200
общество
прокуратура
"термоэлектрика"
в молдове
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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отчиталась о результатах обыска у бывшего директора предприятия Termoeletrica Вячеслава Ени.Обыски проходили в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, сообщили прокуроры. В течение дня 23 февраля обыски прошли по ряду адресов, которые фигурируют в деле.В результате обысков было изъято большое количество документов, которые предстоит исследовать с точки зрения ценности для следствия, вкупе с другими доказательствами, собранными по этому уголовному делу.Вячеслав Ени дает показания, но виновным себя не признает, сообщили прокуроры.В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин>>>Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек>>>По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков>>>
https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html
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прокуратура, "термоэлектрика", в молдове
Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica
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Изъято большое количество документов, сообщили прокуроры.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отчиталась о результатах обыска у бывшего директора предприятия Termoeletrica Вячеслава Ени.
Обыски проходили в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, сообщили прокуроры. В течение дня 23 февраля обыски прошли по ряду адресов, которые фигурируют в деле.
В результате обысков было изъято большое количество документов, которые предстоит исследовать с точки зрения ценности для следствия, вкупе с другими доказательствами, собранными по этому уголовному делу.
Вячеслав Ени дает показания, но виновным себя не признает, сообщили прокуроры.