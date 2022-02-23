https://ru.sputnik.md/20220223/prokuratura-rasskazala-ob-itogakh-obyskov-u-eks-direktora-termoelectrica-49249287.html

Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica

Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica

Изъято большое количество документов, сообщили прокуроры.

2022-02-23T19:05+0200

2022-02-23T19:05+0200

2022-02-23T19:05+0200

общество

прокуратура

"термоэлектрика"

в молдове

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КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отчиталась о результатах обыска у бывшего директора предприятия Termoeletrica Вячеслава Ени.Обыски проходили в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, сообщили прокуроры. В течение дня 23 февраля обыски прошли по ряду адресов, которые фигурируют в деле.В результате обысков было изъято большое количество документов, которые предстоит исследовать с точки зрения ценности для следствия, вкупе с другими доказательствами, собранными по этому уголовному делу.Вячеслав Ени дает показания, но виновным себя не признает, сообщили прокуроры.В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин>>>Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек>>>По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков>>>

https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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прокуратура, "термоэлектрика", в молдове