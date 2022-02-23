Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220223/prokuratura-rasskazala-ob-itogakh-obyskov-u-eks-direktora-termoelectrica-49249287.html
Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica
Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica
Изъято большое количество документов, сообщили прокуроры.
2022-02-23T19:05+0200
2022-02-23T19:05+0200
общество
прокуратура
"термоэлектрика"
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48613567_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_beb3e7914714da1df039168fae02548e.jpg
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отчиталась о результатах обыска у бывшего директора предприятия Termoeletrica Вячеслава Ени.Обыски проходили в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, сообщили прокуроры. В течение дня 23 февраля обыски прошли по ряду адресов, которые фигурируют в деле.В результате обысков было изъято большое количество документов, которые предстоит исследовать с точки зрения ценности для следствия, вкупе с другими доказательствами, собранными по этому уголовному делу.Вячеслав Ени дает показания, но виновным себя не признает, сообщили прокуроры.В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин&gt;&gt;&gt;Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек&gt;&gt;&gt;По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220223/obyski-eks-glavy-termoelectrica-49224595.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48613567_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_4006a507a34865a88205fac9021127fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прокуратура, "термоэлектрика", в молдове

Прокуратура рассказала об итогах обысков у экс-директора Termoelectrica

19:05 23.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausОфицеры НАЦ в суде
Офицеры НАЦ в суде - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Изъято большое количество документов, сообщили прокуроры.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отчиталась о результатах обыска у бывшего директора предприятия Termoeletrica Вячеслава Ени.
Обыски проходили в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, сообщили прокуроры. В течение дня 23 февраля обыски прошли по ряду адресов, которые фигурируют в деле.
В результате обысков было изъято большое количество документов, которые предстоит исследовать с точки зрения ценности для следствия, вкупе с другими доказательствами, собранными по этому уголовному делу.
Вячеслав Ени дает показания, но виновным себя не признает, сообщили прокуроры.
Percheziții la INI - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
Общество
Обыски у экс-главы Termoelectrica: в чем его подозревают
10:06
В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин>>>
Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек>>>
По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала