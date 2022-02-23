https://ru.sputnik.md/20220223/protest-polsha-fermery-tseni-toplivo-udobreniya-49232794.html

Протесты в Польше: фермеры недовольны ценами на топливо и удобрения

Протесты в Польше: фермеры недовольны ценами на топливо и удобрения

Польские фермеры заблокировали центр Варшавы, требуя снизить цены на топливо и удобрения

2022-02-23T12:57+0200

2022-02-23T12:57+0200

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польша

протест

фермеры

топливо

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Польские фермеры заблокировали центр Варшавы, требуя снизить цены на топливо и удобрения, передает РИА Новости.Фермеры пытались въехать в Варшаву на тракторах, но были остановлены полицией. Тогда фермеры добрались до центра города на общественном транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города и ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих фермеров.Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик заявил, что протестующие вышли на улицы из-за высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа.В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине"."Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", - сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.

https://ru.sputnik.md/20220218/protest-povysheniya-tsen-toplivo-parlament-kishinev-49060592.html

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польша, протест, фермеры, топливо