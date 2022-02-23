Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают
08:30 23.02.2022 (обновлено: 09:54 23.02.2022)
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем депрессивные итоги соцопросов и вспоминаем о празднике 23 февраля.
Практически все социологические опросы на протяжении многих лет демонстрируют достаточно странную тенденцию – большинство респондентов всегда утверждает, что страна движется в неверном направлении. Вот и итоги последнего опроса IMAS показывают, что более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.
Почему граждане Молдовы смотрят в будущее с пессимизмом и может ли ситуация измениться?
А также – вспоминаем старый праздник День Советской Армии.
Обо всем этом в беседе с экс-министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком и социологом Виктором Мокану.