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Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают
Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают
Социологические опросы всегда демонстрируют недовольство граждан
2022-02-23T08:30+0200
2022-02-23T09:54+0200
радио
молдова
общество
социологический опрос
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Практически все социологические опросы на протяжении многих лет демонстрируют достаточно странную тенденцию – большинство респондентов всегда утверждает, что страна движется в неверном направлении. Вот и итоги последнего опроса IMAS показывают, что более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.Почему граждане Молдовы смотрят в будущее с пессимизмом и может ли ситуация измениться?А также – вспоминаем старый праздник День Советской Армии.Обо всем этом в беседе с экс-министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком и социологом Виктором Мокану.
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Сергей Цуркану
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молдова, общество, социологический опрос, видео

Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают

08:30 23.02.2022 (обновлено: 09:54 23.02.2022)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем депрессивные итоги соцопросов и вспоминаем о празднике 23 февраля.
Практически все социологические опросы на протяжении многих лет демонстрируют достаточно странную тенденцию – большинство респондентов всегда утверждает, что страна движется в неверном направлении. Вот и итоги последнего опроса IMAS показывают, что более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.
Почему граждане Молдовы смотрят в будущее с пессимизмом и может ли ситуация измениться?
А также – вспоминаем старый праздник День Советской Армии.
Обо всем этом в беседе с экс-министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком и социологом Виктором Мокану.
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