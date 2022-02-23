https://ru.sputnik.md/20220223/put-ne-tuda-dlinnoy-v-30-let--pochemu-zhiteli-moldovy-tak-schitayut-49203311.html

Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают

Путь не туда длиной в 30 лет – почему жители Молдовы так считают

Социологические опросы всегда демонстрируют недовольство граждан

2022-02-23T08:30+0200

2022-02-23T08:30+0200

2022-02-23T09:54+0200

радио

молдова

общество

социологический опрос

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Практически все социологические опросы на протяжении многих лет демонстрируют достаточно странную тенденцию – большинство респондентов всегда утверждает, что страна движется в неверном направлении. Вот и итоги последнего опроса IMAS показывают, что более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.Почему граждане Молдовы смотрят в будущее с пессимизмом и может ли ситуация измениться?А также – вспоминаем старый праздник День Советской Армии.Обо всем этом в беседе с экс-министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком и социологом Виктором Мокану.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, общество, социологический опрос, видео