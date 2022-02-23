https://ru.sputnik.md/20220223/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-esche-odin-teplyy-den-49217252.html

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый день

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый день

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 23, 24, 25 февраля Gismeteo

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 февраля: ночью – от -3 до +2, днем – от +7 до +12.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 24-28 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.Праздники и народные приметы 23 февраляПравославная церковь 23 февраля вспоминает благоверную княгиню Анну Новгородскую, преподобного Прохора Печерского. Также в этот день почитают икону Божией матери "Огневидная".Согласно народным приметам, если 23 февраля холодная погода, то она продержится недолго. Люди верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды