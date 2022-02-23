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Самый точный прогноз погоды: еще один теплый день
Самый точный прогноз погоды: еще один теплый день
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 23, 24, 25 февраля Gismeteo
2022-02-23T07:00+0200
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прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 февраля: ночью – от -3 до +2, днем – от +7 до +12.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 24-28 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.Праздники и народные приметы 23 февраляПравославная церковь 23 февраля вспоминает благоверную княгиню Анну Новгородскую, преподобного Прохора Печерского. Также в этот день почитают икону Божией матери "Огневидная".Согласно народным приметам, если 23 февраля холодная погода, то она продержится недолго. Люди верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый день

07:00 23.02.2022 (обновлено: 09:43 23.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 февраля: ночью – от -3 до +2, днем – от +7 до +12.
В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.
Так, 24-28 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.

Праздники и народные приметы 23 февраля

Православная церковь 23 февраля вспоминает благоверную княгиню Анну Новгородскую, преподобного Прохора Печерского. Также в этот день почитают икону Божией матери "Огневидная".
Согласно народным приметам, если 23 февраля холодная погода, то она продержится недолго. Люди верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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