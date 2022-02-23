https://ru.sputnik.md/20220223/tseny-toplivo-moldova-benzin-dizel-49229692.html
Бензин и дизель снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Бензин и дизель снова дорожают: НАРЭ публикует цены
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 24 февраля 2022 года.
2022-02-23T12:09+0200
2022-02-23T12:09+0200
2022-02-23T12:23+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 24 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 24,30 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на шесть банов, до 21,01 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html
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в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин, дизель
Бензин и дизель снова дорожают: НАРЭ публикует цены
12:09 23.02.2022 (обновлено: 12:23 23.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в четверг.
КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 24 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 24,30 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на шесть банов, до 21,01 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.