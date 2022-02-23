https://ru.sputnik.md/20220223/uchitelyam-direktoram-shkoly-povysyat-denezhnye-kompesatsii-49226766.html

Учителям и директорам школ Молдовы повысят денежные компенсации

Учителям и директорам школ Молдовы повысят денежные компенсации

Денежные выплаты предназначены для покупки преподавателями учебных пособий, гаджетов для обучения и другого.

2022-02-23T11:25+0200

2022-02-23T11:25+0200

2022-02-23T11:45+0200

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Ежегодные денежные выплаты учителя и директора общеобразовательных учреждений будут получать начиная с 2022 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Так, увеличение компенсации будет с 2000 леев до 4000 леев за один год обучения. Компенсация педагогическим работникам предусмотрена на приобретение учебных пособий (словари, хрестоматии, специализированные журналы, художественная литература); компьютерной техники (компьютер/ноутбук/планшет, комплектующие для ПК, периферия для ПК, программное обеспечение для ПК), программных продуктов, расходных материалов для компьютеров, интернет-услуг, а также офисных и канцелярских товаров.Компенсация будет предоставлена ​​всем учителям, работающим в системе общего государственного образования, в том числе и преподавательскому составу. Увеличение суммы компенсации является обязательством правительства, на эти цели предусмотрено около 172 миллионов леев. Этими компенсациями воспользуются более 43 тысяч бенефициаров. Проект разработан Министерством образования и науки и направлен на поддержку непрерывного профессионального обучения и обеспечение качества процесса преподавания, а также на эффективное внедрение информационных технологий в образование, развитие цифровых навыков учителей и другое.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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