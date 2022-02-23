https://ru.sputnik.md/20220223/uchitelyam-direktoram-shkoly-povysyat-denezhnye-kompesatsii-49226766.html
Учителям и директорам школ Молдовы повысят денежные компенсации
Учителям и директорам школ Молдовы повысят денежные компенсации
Денежные выплаты предназначены для покупки преподавателями учебных пособий, гаджетов для обучения и другого.
2022-02-23T11:25+0200
2022-02-23T11:25+0200
2022-02-23T11:45+0200
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Ежегодные денежные выплаты учителя и директора общеобразовательных учреждений будут получать начиная с 2022 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Так, увеличение компенсации будет с 2000 леев до 4000 леев за один год обучения. Компенсация педагогическим работникам предусмотрена на приобретение учебных пособий (словари, хрестоматии, специализированные журналы, художественная литература); компьютерной техники (компьютер/ноутбук/планшет, комплектующие для ПК, периферия для ПК, программное обеспечение для ПК), программных продуктов, расходных материалов для компьютеров, интернет-услуг, а также офисных и канцелярских товаров.Компенсация будет предоставлена всем учителям, работающим в системе общего государственного образования, в том числе и преподавательскому составу. Увеличение суммы компенсации является обязательством правительства, на эти цели предусмотрено около 172 миллионов леев. Этими компенсациями воспользуются более 43 тысяч бенефициаров. Проект разработан Министерством образования и науки и направлен на поддержку непрерывного профессионального обучения и обеспечение качества процесса преподавания, а также на эффективное внедрение информационных технологий в образование, развитие цифровых навыков учителей и другое.
https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html
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в молдове, молдова, компенсации, учителя, школы
Учителям и директорам школ Молдовы повысят денежные компенсации
11:25 23.02.2022 (обновлено: 11:45 23.02.2022) Подписаться на
Денежные выплаты предназначены для покупки преподавателями учебных пособий, гаджетов для обучения и другого.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Ежегодные денежные выплаты учителя и директора общеобразовательных учреждений будут получать начиная с 2022 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Так, увеличение компенсации будет с 2000 леев до 4000 леев за один год обучения.
Компенсация педагогическим работникам предусмотрена на приобретение учебных пособий (словари, хрестоматии, специализированные журналы, художественная литература); компьютерной техники (компьютер/ноутбук/планшет, комплектующие для ПК, периферия для ПК, программное обеспечение для ПК), программных продуктов, расходных материалов для компьютеров, интернет-услуг, а также офисных и канцелярских товаров.
Компенсация будет предоставлена всем учителям, работающим в системе общего государственного образования, в том числе и преподавательскому составу.
Увеличение суммы компенсации является обязательством правительства, на эти цели предусмотрено около 172 миллионов леев.
Этими компенсациями воспользуются более 43 тысяч бенефициаров. Проект разработан Министерством образования и науки и направлен на поддержку непрерывного профессионального обучения и обеспечение качества процесса преподавания, а также на эффективное внедрение информационных технологий в образование, развитие цифровых навыков учителей и другое.