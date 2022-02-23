https://ru.sputnik.md/20220223/uvelicheniye-tarifa-na-elektroenergiyu-v-moldove-49186043.html

Унгуряну - о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию в Молдове

Унгуряну - о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию в Молдове

Увеличения тарифа на электроэнергию в Молдове

2022-02-23T09:00+0200

2022-02-23T09:00+0200

2022-02-23T10:05+0200

радио

тариф

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Унгуряну: последствия увеличения тарифа на электроэнергию в Молдове Унгуряну: последствия увеличения тарифа на электроэнергию в Молдове

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) перенесло на 25 февраля заседание, запланированное на 23 февраля.В НАРЭ планировали увеличить тариф для потребителей компании Premier Energy до 2,16 лея или 2,33 лея с учетом НДС за кВт/час. Тариф для потребителей FEE Nord должен быть повышен с 2,04 до 2,46 лея, 2,65 с учетом НДС.Первоначально заседание по утверждению новых тарифов должно было состояться 16 февраля. Ранее вице-премьер Андрей Спыну не исключил, что тариф на электроэнергию может возрасти в апреле вдвое.К каким последствиям приведет экономику страны и граждан возможное повышение тарифов на электроэнергию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.По мнению эксперта, катастрофического сценария по закрытию большинства предприятий в республике в связи с увеличением тарифа на электроэнергию ожидать не стоит, но многие работодатели вынуждены будут прибегнуть к сокращению штатов своих сотрудников. "Многие вынуждены будут уехать за границу, а республика будет терять ценные кадры. Власти должны предпринять срочные меры для того, чтобы хотя бы приостановить процесс оттока трудоспособного населения за границу, если не могут его прекратить полностью", - добавил Унгуряну.Собеседник убежден: в результате значительного увеличения тарифов на электроэнергию произойдет ощутимый спад покупательной способности граждан, особенно это отразится на социально-уязвимых слоях населения. Унгуряну обратил внимание на то, что у многих жителей столицы уже скопились значительные долги за коммунальные услуги - среди них пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи.Эксперт спрогнозировал сценарий, при котором у людей за долги по неуплате счетов за электричество и коммунальные услуги компании-поставщики могут начать отбирать имущество через решения судов, что приведет к тому, что многие останутся без крыши над головой.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

тариф, электроэнергия, увеличение, последствия, аудио