https://ru.sputnik.md/20220223/v-germanii-dopustili-polnuyu-ostanovku-severnogo-potoka-2-49225414.html

В Германии допустили полную остановку "Северного потока-2"

В Германии допустили полную остановку "Северного потока-2"

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока 2" может быть полностью остановлен

2022-02-23T10:39+0200

2022-02-23T10:39+0200

2022-02-23T10:46+0200

северный поток-2

германия

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире одного из телеканалов, что запуск "Северного потока-2" может быть полностью остановлен, передает РИА Новости. Хабек добавил, что Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами."Это тоже может произойти (полная остановка проекта - ред.). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами", - сказал Хабек.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока-2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток-2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток-2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток-2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок, призывают к включению "Северного потока-2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ru.sputnik.md/20220126/nord-stream-2-ag-uchredil-nemetskaea-dochka-48345964.html

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северный поток-2, германия