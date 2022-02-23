https://ru.sputnik.md/20220223/vladimir-putin-pozdravil-veteran-deni-zaschitnika-otechestva-49222700.html

Владимир Путин поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества

2022-02-23T09:39+0200

2022-02-23T09:39+0200

2022-02-23T09:39+0200

россия

владимир путин

поздравления

23 февраля

день защитника отечества

ветераны

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, передает РИА Новости. В своем поздравлении российский лидер отметил, что подвиг ветеранов по спасению мира от нацизма является примером для всех, кто сегодня защищает Россию от внешних угроз в армии и на флоте."Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем защитника Отечества. С праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране. В нем воплощены чувство уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости", - сказал Путин в обращении.Он отметил, что в основе ратной истории России, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству. Президент подчеркнул, что россияне гордятся многими поколениями защитников страны - дружинниками Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцами Минина и Пожарского, героями Полтавы и Бородино, Сталинграда и штурма Берлина - "всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил"."В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг - это вершина в истории человечества, великий пример для всех кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз", - подчеркнул президент.Путин – об обострении на Донбассе, использовании армии и границах ЛНР и ДНР>>>Эксперт: признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности>>>Майя Санду выступила с обращением в связи с ситуацией на Украине>>>

https://ru.sputnik.md/20220222/press-konferentsiya-vladimira-putina-49212304.html

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владимир путин, поздравления, 23 февраля, день защитника отечества, ветераны