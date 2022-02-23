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Высокие цены на газ в Европе сохранятся - итальянский министр
Высокие цены на газ в Европе сохранятся - итальянский министр
По мнению итальянского сановника, ожидать снижения цен на газ в Европе не приходится по многим причинам.
2022-02-23T21:02+0200
2022-02-23T21:02+0200
экономика
в мире
газ
европа
италия
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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Снижения цен на газ в ближайшее время ожидать не приходится, в том числе из-за роста политической напряженности, об этом заявил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, передает РИА Новости.Министр высказал свое мнение в ходе выступления с докладом в палате депутатов национального парламента.Правительство Италии "с большим вниманием" следит за развитием кризиса вокруг Украины, подчеркнул чиновник. "Италия в координации со Евросоюзом анализирует возможные сценарии для управления любыми негативными изменениями в отношении объемов или цен на импорт природного газа из России. Напомню, что сегодня Италия импортирует около 45% своего газа из России", - также отметил он.По словам Чинголани, ранее он предполагал, что с разрешением ситуации с газопроводом "Северный поток 2", который проходил сертификацию в Германии, цены на газ могут стабилизироваться после марта. Но ситуация изменилась.После того как Россия признала ЛНР и ДНР, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.В связи с этим замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что цена за газ в Европе может вырасти до двух тысяч евро за тысячу кубометров. "Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" - написал Медведев в Twitter.В то же время биржевые цены на газ в Европе вновь выросли выше отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших, мартовских фьючерсов на газ на 16.21 мск составляет 1004,7 доллара за тысячу кубометров, что на 7,8% выше расчётной цены вторника — 932,3 доллара.Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2"Вице-канцлер ФРГ: геополитика всегда будет влиять на запуск "Северного потока - 2"&gt;&gt;&gt;Рябков: "Северный поток – 2" превратился в инструмент давления на Москву&gt;&gt;&gt;
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в мире, газ, европа, италия

Высокие цены на газ в Европе сохранятся - итальянский министр

21:02 23.02.2022
© Sputnik / Александр ВильфГазовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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По мнению итальянского сановника, ожидать снижения цен на газ в Европе не приходится по многим причинам.
КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Снижения цен на газ в ближайшее время ожидать не приходится, в том числе из-за роста политической напряженности, об этом заявил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, передает РИА Новости.

Министр высказал свое мнение в ходе выступления с докладом в палате депутатов национального парламента.
"В последние месяцы 2021 года международное сообщество ожидало исхода развития истории "Северного потока". Это выглядит другой эпохой, до этого все в Европе применяли сдерживающие меры к увеличению тарифов (для населения - ред.). Соображения усугубились... ситуацией между Россией и Украиной. Нужны конструктивные решения, потому что я боюсь, что цена на газ останется довольно высокой и вряд ли вернется к прошлогодним ценам", - заявил он.
Правительство Италии "с большим вниманием" следит за развитием кризиса вокруг Украины, подчеркнул чиновник. "Италия в координации со Евросоюзом анализирует возможные сценарии для управления любыми негативными изменениями в отношении объемов или цен на импорт природного газа из России. Напомню, что сегодня Италия импортирует около 45% своего газа из России", - также отметил он.
По словам Чинголани, ранее он предполагал, что с разрешением ситуации с газопроводом "Северный поток 2", который проходил сертификацию в Германии, цены на газ могут стабилизироваться после марта. Но ситуация изменилась.

После того как Россия признала ЛНР и ДНР, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.
В связи с этим замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что цена за газ в Европе может вырасти до двух тысяч евро за тысячу кубометров.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" - написал Медведев в Twitter.
В то же время биржевые цены на газ в Европе вновь выросли выше отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших, мартовских фьючерсов на газ на 16.21 мск составляет 1004,7 доллара за тысячу кубометров, что на 7,8% выше расчётной цены вторника — 932,3 доллара.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2022
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