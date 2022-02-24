https://ru.sputnik.md/20220224/aeroflot-reysy-russia-kishinev-priostanovleny-chto-delat-passazhiram-49286916.html

Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирам

Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирам

Запланированные до 4 марта рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев отменены.

2022-02-24T16:05+0200

2022-02-24T16:05+0200

2022-02-24T16:25+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев, запланированные с 24 февраля до 4 марта 2022 года. Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Молдовы. Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты, добавили в авиакомпании, уточнив, что Аэрофлот находится в "постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полетов в/из городов России в Кишинев". Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.Ранее молдавские власти приняли решение закрыть воздушное пространство республики. В AirMoldova подтвердили, что ограничение будет действовать до 4 марта. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html

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