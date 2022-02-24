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https://ru.sputnik.md/20220224/aeroflot-reysy-russia-kishinev-priostanovleny-chto-delat-passazhiram-49286916.html
Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирам
Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирам
Запланированные до 4 марта рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев отменены.
2022-02-24T16:05+0200
2022-02-24T16:25+0200
общество
в молдове
молдова
аэрофлот
рейс
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев, запланированные с 24 февраля до 4 марта 2022 года. Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Молдовы. Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты, добавили в авиакомпании, уточнив, что Аэрофлот находится в "постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полетов в/из городов России в Кишинев". Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.Ранее молдавские власти приняли решение закрыть воздушное пространство республики. В AirMoldova подтвердили, что ограничение будет действовать до 4 марта. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, аэрофлот, рейс

Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирам

16:05 24.02.2022 (обновлено: 16:25 24.02.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Запланированные до 4 марта рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев отменены.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев, запланированные с 24 февраля до 4 марта 2022 года.
Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Молдовы.
"Просим пассажиров отмененных рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинев — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинев — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании", – говорится в официальном заявлении компании.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты, добавили в авиакомпании, уточнив, что Аэрофлот находится в "постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полетов в/из городов России в Кишинев".
Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Санду: кабмин запросит парламент ввести ЧП в Молдове
10:05
Ранее молдавские власти приняли решение закрыть воздушное пространство республики. В AirMoldova подтвердили, что ограничение будет действовать до 4 марта.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Международный аэропорт Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Молдова закрывает воздушное пространство
11:48
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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