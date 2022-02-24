Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishinev-vynuzhdenno-seli-pyat-bortov-letevshikh-na-ukrainu-49270722.html
В аэропорту Кишинева вынужденно сели пять бортов, летевших на Украину
В аэропорту Кишинева вынужденно сели пять бортов, летевших на Украину
Часть пассажиров намерена отправиться в Киев наземным транспортом, часть пока раздумывает.
2022-02-24T11:44+0200
2022-02-24T11:49+0200
общество
молдова
украина
международный аэропорт кишинева
пассажиры
авиарейсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46667874_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7dcf41ebcfc4644da05a40148df56a6.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В течение утра четверга, 24 февраля, в Международном аэропорту Кишинева совершили незапланированные посадки пять пассажирских самолетов, совершавших рейсы на Украину."В данный момент на стоянках летного поля аэропорта Кишинева находятся пять самолетов, летевших на Украину. Около 500 пассажиров этих рейсов были размещены в задании аэровокзала", – сообщила для Sputnik Молдова глава пресс-службы столичного аэропорта Родика Русу.По ее словам, работа всех служб аэропорта усилена, особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров.Пресс-секретарь аэропорта подчеркнула, что пока не располагает информацией о том, куда и как будут отправлены пассажиры рейсов, летевших на Украину.Между тем, по свидетельству находящегося в кишиневском аэропорту корреспондента Sputnik Молдова, часть пассажиров украинских рейсов загружаются в автобусы, готовые оправиться в Киев. Другая часть, по информации нашего журналиста, пока не определилась с дальнейшими действиями и намерена на неопределенное время задержаться в Кишиневе.
молдова
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46667874_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8db8b568537a773af30eda7af98bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, украина, международный аэропорт кишинева, пассажиры, авиарейсы

В аэропорту Кишинева вынужденно сели пять бортов, летевших на Украину

11:44 24.02.2022 (обновлено: 11:49 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Часть пассажиров из аэропорта Кишинева намерена отправиться в Киев наземным транспортом, часть пока раздумывает.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В течение утра четверга, 24 февраля, в Международном аэропорту Кишинева совершили незапланированные посадки пять пассажирских самолетов, совершавших рейсы на Украину.
"В данный момент на стоянках летного поля аэропорта Кишинева находятся пять самолетов, летевших на Украину. Около 500 пассажиров этих рейсов были размещены в задании аэровокзала", – сообщила для Sputnik Молдова глава пресс-службы столичного аэропорта Родика Русу.
© Sputnik / Mihai CarausПассажиры украинских рейсов в аэропорте Кишинева
Сотни людей не могут выехать из Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Пассажиры украинских рейсов в аэропорте Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
По ее словам, работа всех служб аэропорта усилена, особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров.

"На этот час (10.00 – Ред.) никаких распоряжений об изменении или перенаправлении рейсов из Молдовы не поступало. Все борта вылетают из кишиневского аэропорта по установленным маршрутам и графикам", – заявила Родика Русу.

Пресс-секретарь аэропорта подчеркнула, что пока не располагает информацией о том, куда и как будут отправлены пассажиры рейсов, летевших на Украину.
Между тем, по свидетельству находящегося в кишиневском аэропорту корреспондента Sputnik Молдова, часть пассажиров украинских рейсов загружаются в автобусы, готовые оправиться в Киев. Другая часть, по информации нашего журналиста, пока не определилась с дальнейшими действиями и намерена на неопределенное время задержаться в Кишиневе.
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ
Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала