https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishinev-vynuzhdenno-seli-pyat-bortov-letevshikh-na-ukrainu-49270722.html

В аэропорту Кишинева вынужденно сели пять бортов, летевших на Украину

В аэропорту Кишинева вынужденно сели пять бортов, летевших на Украину

Часть пассажиров намерена отправиться в Киев наземным транспортом, часть пока раздумывает.

2022-02-24T11:44+0200

2022-02-24T11:44+0200

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общество

молдова

украина

международный аэропорт кишинева

пассажиры

авиарейсы

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В течение утра четверга, 24 февраля, в Международном аэропорту Кишинева совершили незапланированные посадки пять пассажирских самолетов, совершавших рейсы на Украину."В данный момент на стоянках летного поля аэропорта Кишинева находятся пять самолетов, летевших на Украину. Около 500 пассажиров этих рейсов были размещены в задании аэровокзала", – сообщила для Sputnik Молдова глава пресс-службы столичного аэропорта Родика Русу.По ее словам, работа всех служб аэропорта усилена, особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров.Пресс-секретарь аэропорта подчеркнула, что пока не располагает информацией о том, куда и как будут отправлены пассажиры рейсов, летевших на Украину.Между тем, по свидетельству находящегося в кишиневском аэропорту корреспондента Sputnik Молдова, часть пассажиров украинских рейсов загружаются в автобусы, готовые оправиться в Киев. Другая часть, по информации нашего журналиста, пока не определилась с дальнейшими действиями и намерена на неопределенное время задержаться в Кишиневе.

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

молдова, украина, международный аэропорт кишинева, пассажиры, авиарейсы