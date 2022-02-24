Аэропорт Кишинева не могут покинуть украинские самолеты с пассажирами
© Sputnik / Mihai CarausAeroportul Chișinău
© Sputnik / Mihai Caraus
Представители аэропорта пытаются связаться с украинскими авиакомпаниями, чтобы решить проблему.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину.
Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Он затруднился назвать точное число пассажиров, которые должны были вылететь этими рейсами и сейчас находятся в аэропорту.
Сотрудники аэропорта пытаются связаться с офисами украинских авиакомпаний, чьи самолеты застряли в Кишиневе.
"Всю возможную поддержку мы им оказываем, все, что возможно — делаем", — сообщил собеседник Sputnik Молдова.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.