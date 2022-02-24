https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishineva-ne-mogut-pokinut-ukrainskie-samolety-s-passazhirami-49260481.html

Аэропорт Кишинева не могут покинуть украинские самолеты с пассажирами

Аэропорт Кишинева не могут покинуть украинские самолеты с пассажирами

Представители аэропорта пытаются связаться с украинскими авиакомпаниями, чтобы решить проблему.

2022-02-24T08:48+0200

2022-02-24T08:48+0200

2022-02-24T08:48+0200

общество

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украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину.Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Он затруднился назвать точное число пассажиров, которые должны были вылететь этими рейсами и сейчас находятся в аэропорту.Сотрудники аэропорта пытаются связаться с офисами украинских авиакомпаний, чьи самолеты застряли в Кишиневе. "Всю возможную поддержку мы им оказываем, все, что возможно — делаем", — сообщил собеседник Sputnik Молдова.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/rossiya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-u-granits-ukrainy-49255823.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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аэропорт, в молдове, украина