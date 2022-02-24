https://ru.sputnik.md/20220224/bezhentsy-ukraina-moldova-49290485.html
В Молдове организованы пункты приема беженцев из Украины
В Молдове организованы пункты приема беженцев из Украины
В МВД представили новые данные о прибывших из Украины в Молдову беженцев, и о времени на сколько их разместят в республике.
2022-02-24T16:21+0200
2022-02-24T16:21+0200
2022-02-24T16:21+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь для временного размещения беженцев из соседней страны. Пункты приема были организованы силами Министерства внутренних дел (МВД). Как отметили в МВД, в настоящее время молдавскую границу пересекли 6937 человек, из которых три тысячи – украинские граждане. МВД обеспечит поддержку иностранных граждан, пересекающих государственную границу. "Людям будут выданы продуктовые и гигиенические наборы. В центрах будут работать сотрудники Бюро по миграции и убежищу (БМУ.), которые позаботятся об их документации, а также медицинский персонал и социальные работники", – пояснили в ведомстве. Функциональность и безопасность пунктов будут обеспечивать сотрудники Гениспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) и Генинспекторат карабинеров и БМУ. "БМУ активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища", – добавили в сообщении МВД. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html
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в молдове, молдова, беженцы, украина, мвд
В Молдове организованы пункты приема беженцев из Украины
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В МВД Молдовы представили новые данные о прибывших из Украины беженцев.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь для временного размещения беженцев из соседней страны. Пункты приема были организованы силами Министерства внутренних дел (МВД).
Как отметили в МВД, в настоящее время молдавскую границу пересекли 6937 человек, из которых три тысячи – украинские граждане.
"Цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам. Пункты будут доступны для проживания на срок в 72 часа", – говорится в сообщении министерства.
МВД обеспечит поддержку иностранных граждан, пересекающих государственную границу.
"Людям будут выданы продуктовые и гигиенические наборы. В центрах будут работать сотрудники Бюро по миграции и убежищу (БМУ.), которые позаботятся об их документации, а также медицинский персонал и социальные работники", – пояснили в ведомстве.
Функциональность и безопасность пунктов будут обеспечивать сотрудники Гениспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) и Генинспекторат карабинеров и БМУ.
"БМУ активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища", – добавили в сообщении МВД.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.