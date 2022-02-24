https://ru.sputnik.md/20220224/bezhentsy-ukraina-moldova-49290485.html

В Молдове организованы пункты приема беженцев из Украины

В Молдове организованы пункты приема беженцев из Украины

В МВД представили новые данные о прибывших из Украины в Молдову беженцев, и о времени на сколько их разместят в республике.

2022-02-24T16:21+0200

2022-02-24T16:21+0200

2022-02-24T16:21+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь для временного размещения беженцев из соседней страны. Пункты приема были организованы силами Министерства внутренних дел (МВД). Как отметили в МВД, в настоящее время молдавскую границу пересекли 6937 человек, из которых три тысячи – украинские граждане. МВД обеспечит поддержку иностранных граждан, пересекающих государственную границу. "Людям будут выданы продуктовые и гигиенические наборы. В центрах будут работать сотрудники Бюро по миграции и убежищу (БМУ.), которые позаботятся об их документации, а также медицинский персонал и социальные работники", – пояснили в ведомстве. Функциональность и безопасность пунктов будут обеспечивать сотрудники Гениспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) и Генинспекторат карабинеров и БМУ. "БМУ активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища", – добавили в сообщении МВД. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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