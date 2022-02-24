https://ru.sputnik.md/20220224/bolshie-ocheredi-na-granitse-chto-soobschaet-pogranpolitsiya-49264389.html
Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы
Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы
Большие очереди в четверг утром сформировались на границе Молдовы и Украины.
2022-02-24T10:00+0200
2022-02-24T10:00+0200
2022-02-24T10:31+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Огромные очереди зафиксированы на въезде в Молдову из Украины. Камеры на пункте пропуска Паланка показывают реальную ситуацию на данный момент.Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила Sputnik Молдова, что Пограничная полиция скоро выступит с официальным заявлением. Новицки рассказала, что все пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) просит граждан Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а временно находящихся на Украине немедленно покинуть территорию этого государства.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/mer-kishineva-gotovy-predostavit-ubezhische-bolshomu-kolichestvu-lyudey-49262258.html
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в молдове, молдова, украина, граница, паланка
Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы
10:00 24.02.2022 (обновлено: 10:31 24.02.2022) Подписаться на
Большие очереди в четверг утром сформировались на границе Молдовы и Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Огромные очереди зафиксированы на въезде в Молдову из Украины.
Камеры на пункте пропуска Паланка показывают реальную ситуацию на данный момент.
Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила Sputnik Молдова
, что Пограничная полиция скоро выступит с официальным заявлением.
Новицки рассказала, что все пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) просит граждан Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а временно находящихся на Украине немедленно покинуть территорию этого государства.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова
сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.