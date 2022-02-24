https://ru.sputnik.md/20220224/bolshie-ocheredi-na-granitse-chto-soobschaet-pogranpolitsiya-49264389.html

Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы

Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы

Большие очереди в четверг утром сформировались на границе Молдовы и Украины.

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Огромные очереди зафиксированы на въезде в Молдову из Украины. Камеры на пункте пропуска Паланка показывают реальную ситуацию на данный момент.Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила Sputnik Молдова, что Пограничная полиция скоро выступит с официальным заявлением. Новицки рассказала, что все пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) просит граждан Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а временно находящихся на Украине немедленно покинуть территорию этого государства.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/mer-kishineva-gotovy-predostavit-ubezhische-bolshomu-kolichestvu-lyudey-49262258.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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