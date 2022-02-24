Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220224/bolshie-ocheredi-na-granitse-chto-soobschaet-pogranpolitsiya-49264389.html
Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы
Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы
Большие очереди в четверг утром сформировались на границе Молдовы и Украины.
2022-02-24T10:00+0200
2022-02-24T10:31+0200
общество
в молдове
молдова
украина
граница
паланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/11/32934122_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45424518e4ad45bc5b6c38acf0940842.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Огромные очереди зафиксированы на въезде в Молдову из Украины. Камеры на пункте пропуска Паланка показывают реальную ситуацию на данный момент.Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила Sputnik Молдова, что Пограничная полиция скоро выступит с официальным заявлением. Новицки рассказала, что все пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) просит граждан Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а временно находящихся на Украине немедленно покинуть территорию этого государства.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/mer-kishineva-gotovy-predostavit-ubezhische-bolshomu-kolichestvu-lyudey-49262258.html
молдова
украина
паланка
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/11/32934122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_817bd193c521b32281bbbdd4234b18ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, украина, граница, паланка

Большие очереди на границе с Украиной: что сообщает Погранполиция Молдовы

10:00 24.02.2022 (обновлено: 10:31 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausVama Palanca
Vama Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Большие очереди в четверг утром сформировались на границе Молдовы и Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Огромные очереди зафиксированы на въезде в Молдову из Украины.
Камеры на пункте пропуска Паланка показывают реальную ситуацию на данный момент.
Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила Sputnik Молдова, что Пограничная полиция скоро выступит с официальным заявлением.
Новицки рассказала, что все пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) просит граждан Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а временно находящихся на Украине немедленно покинуть территорию этого государства.
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Мэр Кишинева: готовы предоставить убежище большому количеству людей
09:14
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы>>>
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины>>>
Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала